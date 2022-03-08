Tek Bir Koşulu Yerine Getiren Emekliler 1.750 TL Ödeme Alıyor!

Bankalar, emeklilerin son dönemde yaşadığı nakit ve ödeme sıkıntılarına yönelik çözüm önerilerini büyük bir titizlikle ele almakta ve kampanyalarla da nakit sorunlarına çözüm yollarını sunmaktadır. Bu konuda bankaların son dönemde emekli promosyonu ödeme kampanyalarına yönelik olarak aralıksız olarak peş peşe açıklamalar yapmaya devam etmektedir. Kamuoyuna duyurulan son haberlere göre, bu konuda Denizbank tarafından emekli promosyon ödemeleri hakkında önemli bir açıklamaya yer verilmiştir. Banka tarafından yapılan açıklamada müşterilerin tek bir şartı yerine getirilmesi durumunda geri ödemesiz olarak para ödemesinin yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

Denizbank son yaptığı açıklamada 3 yıl boyunca emekli maaşını Denizbank üzerinden almaya yönelik sözleşme imzalamaya yani taahhüt verenlere, emekliler için para ödemesinin yapılacağı bilgisi paylaşıldı. Tek seferde 1.750 TL ödeme yapılması planlanırken, bu ödemenin belirten promosyon koşullarına ve emekli maaş taahhüdü ile emeklilerin maaş seviyelerine göre yapılacağı bilgisi açıklandı.

EK olarak 750 TL DAHA ÖDEME YAPILACAK

Aylık olarak 1.500 TL ve de altında maaş almakta olanlara 675 T ödeme; 1.500 TL ve de 2.500 TL aralığında maaş alan emekli vatandaşlara 850 TL ödeme; 2 Bin 500 TL ve de üzerinde bir düzeyde emekli maaşı alan emekli vatandaşlara ise 1.000 TL olarak promosyon ödemesinin yapılacağı haberi kamuoyu ile ve emekli vatandaşlar ile paylaşıldı. Aynı zamanda bu ödemelerin yanına ek olarak emekli maaşlarının dışında 1 tane otomatik ödeme talimatı veren banka müşterilere de ek olarak 750 TL promosyon ödemesinin yapılabileceği duyuruldu.

KAMPANYA AY SONUNDA BİTİYOR, KAÇIRMAYIN

Denizbank aracılığı ile yapılmış olan promosyon kampanya açıklamasında emekli maaşını banka şubesine gitmeden maaş taşıma işleminin taşınabileceğine dair emekli vatandaşlar kapsamlı olarak bilgilendirilmektedir. Denizbank’ın mobil uygulaması üzerinden, oldukça kolay bir şekilde ve kısa sürede 1.750 TL’ye varan limitlerde emeklilere özel olarak emekli maaşları üzerinden promosyon ödemesi alabilmek adına 0850 222 0 800 müşteri iletişim numarası ile iletişime geçerek emekli promosyon kampanyasından yararlanılabileceği bilgisi olarak paylaşılmaktadır. Kampanya ise 31 Mart 2022 tarihinde bitecek ve bu tarihten sonra emekli promosyon ödemesi için işlem yapılamayabilir.