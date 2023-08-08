Konut fiyatlarının artış gösterdiği dönemlerde uygun faiz oranları ve uzun vadeli ödeme seçenekleri, ev sahibi olma hedefini daha erişilebilir hale getiriyor. Türk Ekonomi Bankası (TEB), ev sahibi olmak isteyenlere büyük kolaylık sağlayan bir konut kredisi kampanyasıyla gündeme geldi. TEB'in internet sitesi üzerinden duyurduğu bu kampanya, 500 bin TL konut kredisi imkanını ve detaylarını içeriyor.

TEB MÜŞTERİLERİNE DESTEK OLUYOR

Konut fiyatlarında büyük artışın olduğu son günlerde, bankalar tarafından sunulan uygun kredi fırsatlarıyla ev sahibi olmak isteyenler için önemli bir fırsatlar doğuyor.

TEB'in konut kredisi kampanyası, 500 bin TL’ye kadar bir ödemeyi içeriyor. Bu kampanya kapsamında ev sahibi olmak isteyenler, 120 ay vade seçeneğiyle konut kredisi kullanabiliyorlar. Bu vade seçeneği, uzun vadeli ödeme imkanı sunarak taksitlerin daha düşük tutarda olmasına olanak tanıyor. Aylık taksitlerin bütçeye daha uygun olması, özellikle uzun vadeli kredi kullanmak isteyenler için avantajlı bir seçenek olarak öne çıkıyor.

TEB KONUT KREDİSİ GÜNCEL ÖDEME TABLOSU

TEB'in sunduğu konut kredisi kampanyasında aylık faiz oranı yüzde 3,75 olarak belirlenmiştir. Bu oran, ev sahibi olmak isteyenlere uygun ödeme koşulları sunarak daha avantajlı bir kredi kullanma imkanı tanıyor. 500 bin TL değerindeki konut kredisi için 120 ay vade ve yüzde 3,75 aylık faiz oranıyla hesaplama yapıldığında aylık taksit tutarı 18 bin 978 TL olarak hesaplanmıştır. Toplam ödenecek tutar ise 2 milyon 277 bin 468 TL'ye denk gelmektedir.

TEB'in konut kredisi kampanyası ile uzun vadeli ödeme imkanı ve düşük faiz oranı ile bütçenizi çok da zorlamadan hayalinizdeki eve sahip olabilirsiniz. Detaylı bilgi ve başvuru için TEB'in resmi internet sitesini ya da en yakın TEB şubesini ziyaret edebilirsiniz.