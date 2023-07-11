Acil nakit ihtiyacınız var fakat ödeme sürecini hemen başlatmak istemiyor musunuz? Türk Ekonomi Bankası (TEB), bu durumdaki bireyler için oldukça cazip bir teklifle geliyor. TEB'in yeni kredi kampanyası kapsamında, müşterilere 3 ay erteleme seçeneği sunuluyor ve bu süre zarfında 36 ay vadeli kredi imkanı sağlanıyor. Faiz oranı ise sadece %1,99'dan başlıyor. Günümüz ekonomik koşullarında bu faiz oranı, pek çok kişi için cazip bir seçenek olabilir. Peki, TEB'den 3 ay ertelemeli kredi almak için gerekenler nelerdir?

Bu fırsattan yararlanmak isteyen yeni müşteriler, TEB'in 'Hoş Geldin' kredi kampanyası sayesinde %1,99 faiz oranından faydalanabilecekler. Bu kredi paketinde 3 aylık erteleme imkanı da sunulmaktadır. Ancak, bu özellikten yararlanabilmek için findeks kredi notunuzun belirli bir seviyede olması gerekmektedir. Faiz oranı ve vade süresi, kredi puanınıza bağlı olarak değişebilir. Ayrıca, TEB duruma bağlı olarak ek belge talep edebilir.

TEB, aynı zamanda mevcut harcamalarınızı taksitlendirme veya erteleme imkanı da sunuyor. Bu hizmetten faydalanmak için TEB şubelerine başvurabilir veya 850 200 0 666 TEB Telefon Şubesi'ni arayabilirsiniz. İstediğiniz harcamayı 3 aya kadar erteleyebilirsiniz.

TEB'in bu özel kredi kampanyası, müşterilerine ödeme sürecini hemen başlatmak zorunda olmadan acil nakit ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağı sağlıyor. Düşük faiz oranı ve 3 ay erteleme seçeneği ile TEB, finansal ihtiyaçlarına çözüm arayan kişilere büyük kolaylık sağlıyor. Eğer siz de bu avantajlı fırsattan yararlanmak isterseniz, en yakın TEB şubesine başvurabilir veya TEB Mobil uygulamasını kullanabilirsiniz. Finansal ihtiyaçlarınızı karşılamak için sunulan bu özel kaynak, yaşamınızdaki finansal stresi hafifletebilir.