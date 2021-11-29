TEB ve ING Bank’tan Öğrencilere 10.000 TL Tutarında Ödeme Yapılacak, Yıl Sonuna Kadar Onay Alınacak

TEB ve ING Bank’tan Öğrencilere 10.000 TL Tutarında Ödeme. TEB ve ING bankasından ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak, ihtiyaçlarınızı karşılayarak ödemelerinizi yapabilirsiniz. 36 ay vadeye kadar yapılandırma imkânına sahipsiniz. 10.000 TL ihtiyaç kredisi isteyen öğrencilere başvuru yapmaları halinde destek kredisi verilecek.

Bankalara başvuru yapmak için öncelikle 18 yaşını doldurmak gerekir. Kredi kullanmanın ilk şartı yaş sınırıdır. Diğer şart ise aylık gelirin olmasıdır. Sigortalı olarak herhangi bir işyerinde çalışıyor olunması halinde kredi imkânından faydalanılabilecek.

Başvuru için gerekli olan belgelerden, başvuru formu, nüfus cüzdanı, gelir belgesi, eğitim ile ilgili belgeler ve banka tarafından istenen diğer belgelerin temin edilmesi gerekir.

Banka şartlarını yerine getiren müşterilere 10.000 TL tutarında 36 vadeli kredi için onay alınarak aynı gün içinde kredi kullanılabilecek. Kredi notunun uygun olması halinde kredi imkânından faydalanılabilecek. Şartların sağlanması durumunda ING ve TEB bankası üzerinden kredi alma ile ilgili detaylar haberimizde…

ING 10.000 TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu

İhtiyaç kredisi için başvuru yapmak isteyenler başvuru şartlarını yerine getirmeleri halinde anında kredi onayı alabilecek. ING bank ihtiyaç kredisi için başvuru yapılmasında şubeye kimlik kartı ile başvuru yapmanın yanı sıra internet bankacığı kullanılarak da başvuru yapılabilecek. Resmi internet sitesi üzerinden başvuru formu doldurularak sorulara doğru yanıt verilerek onay alabilirsiniz. Krediyi alabilmek için kimlik ibrazı yeterlidir. İnternet ortamında yapılan başvuru sonucu düşük tutarlı kredi onayı alınmış ise banka şubesine giderek krediyi kullanabilirsiniz.

Banka üzerinde her hangi bir hesabınız mevcut ise 10.000 TL limitli krediyi internet bankacılığından kullanma imkânı mevcuttur. 36 ay vadeli olarak verilen kredi de 6 aya varan erteleme imkânını da kullanmak mümkün.

TEB İhtiyaç Kredisi Başvurusu

Banka olarak TEB bankasını tercih eden kişiler bankaya başvuru yapmaları halinde 10.000 TL tutarındaki ihtiyaç kredisinden faydalanma imkânı bulabilirler. Banka şubelerine giderek başvuru yapmalarının yanında internet bankası kullanılarak da başvuru yapabilirler. Banka şubelerinden krediyi almak için kimlik ibraz edilerek kredi onayı alınmasının ardından banka her hangi bir belgeye ihtiyaç duymadan kredi kullanılabiliecek.