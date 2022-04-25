TEB, ING, Yapı Kredi Müşterileri İhtiyaçları İçin 40.000 TL Alıp 90 Gün Boyunca Taksit Ödeme Derdi Yaşamıyor! 3 özel banka, kredi çekmek isteyen fakat her ay sonunda gelecek ilk taksit sebebiyle endişe duyan vatandaşlara özel 3 ay ertelemeli olacak şekilde kredi avantajı ile geliyor. 3 büyük banka anında müracaat işlemlerini gerçekleştirenlere 90 gün boyunca ödeme yapmayacakları 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi suluyor. İşte karşınızda Türkiye Ekonomi Bankası, ING Bank ile Yapı Kredi bankaları tarafından sunulan 40 bin TL tutarında ihtiyaç kredisinin ayrıntıları ve çok daha fazlası haberimizde...

Türkiye Ekonomi Bankası 3 ay ödemesiz 40.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyası detayları neler?

Türkiye Ekonomi Bankası 2022 senesi içerisinde de acil nakit problemi yaşayan vatandaşlara önemli destekler sormaya devam ediyor. Buna göre cepteteb uygulaması ile müşterileri için bütün acil problemleri gidermeye çalışan Türkiye Ekonomi Bankası, 3 ay ödemesiz bir şekilde 100.000 TL'ye kadar nakit ihtiyacınızı yüzde bir nokta 67 faiz oranı ile yerine getirmeye çalışıyor.

ING Bank 3 ay geri ödemesiz 40.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyası detayları neler?

ING Banka müşterileri, ING Bankası'na ait şubeye dahi gitmeye gerek olmadan mobil ya da internet bankacılığı üzerinden müracaat işlemlerini gerçekleştirip 3 ay sonra taksit ödemelerine başlayacakları ve yüzde 1.59 faiz oranı ile alacakları 40.000 TL ihtiyaç kredisi başta olmak üzere 50.000 TL tutarında ihtiyaç kredisinin 24 aylık vade seçeneği şeklinde verildiği bu kampanyadan faydalanabilir.

Yapı Kredi Bankası 3 ay ertelemeli 40.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyası detayları neler?

Yapı Kredi Bankası anında müracaat işlemlerini gerçekleştirecek vatandaşlara 3 aya kadar ertelemeli ihtiyaç kredisi kampanyasına sunduğu nokta Buna göre 36 aylık vade seçeneği şeklinde 40.000 TL tutarında ihtiyaç kredisinin çekilmesi durumunda 90 gün boyunca kredi taksidi ödeme derdi olmayacak.