TEB Gıda ve Market Alışverişine 100 TL Hediye Edecek! Banka Müşterisi Olan Yaşadı!

TEB banka müşterilerine özel market ve gıda ürün harcamalarına 100 TL indirim kampanyasını duyurdu. Enflasyonda yaşanan artış gıda ürünlerindeki fiyat artışını tetikliyor. Ay sonu getirebilmek zorlanırken toplu gıda alışverişlerinde bütçeyi koruyabilmek zor hale geliyor. Ev hanımları, emekliler, asgari ücretle çalışanlar için TEB'in sunduğu market kampanyasından faydalanmaya hemen başlanabilir. 31 Aralık tarihine kadar geçerli market harcamasına 100 TL indirim kampanyası başladı.

TEB Gıda ve Market Alışverişine 100 TL Hediye Başvurusu

Tek seferde belirli kategorilerdeki 300 TL ve üzeri harcama kazandıracak CEPTETEB mobil uygulama içerisinden yapılacak kampanya katılımı sağlanır. Öncelikli olarak alışveriş yapılmadan önce kampanyaya katılım sağlanmalıdır. CEPTETEB kullanıcı hesabı bulunmayanlar müşteri hizmetlerini hattını arayarak mobil uygulama üzerinden görüntülü görüşme yoluyla müşteri hesabı oluşturabilir. CEPTETEB mobil uygulamayı içerisinde yer alan kampanya bulunarak katılım sağlanabilir.

Kampanyaya kısa mesaj yoluyla da katılınabilir. Cep telefonunun mesaj kısmına İNDİRİM MARKETİ yazıp 4616'ya kısa mesaj olarak gönderilmesi ardından belirlenmiş olan alışveriş tutarının gerçekleştirilmesi gerekir. Alışveriş yapmak isteyenlerin 13 Aralık tarihine kadar market, manav, şarküteri ve kasap reyonlarından tek seferde 300 TL ve üzerinde harcama yapması gerekiyor.

TEB Gıda ve Market Alışverişine 100 TL Hediye Katılım Şartı

Yapılacak ilk harcama sonrası 25 TL daha sonraki harcamaları ise toplamda 100 TL kazanılıyor. Her müşteri kampanya kapsamında en fazla 100 TL indirim kazanabilir. Kampanyaya bir kez katılım sağlanabilir. Kazanılan tüm indirimler 17 Aralık tarihinde hesaba yansıtılacaktır. Bireysel banka kartı sahipleri sadece kampanyadan faydalanabilecektir. Kredi kartı sahipleri sanal kart sahipleri ya da ticari kart sahipleri bu kampanya dahil edilmeyecektir.

Kampanya iptal durumunda indirimleri geri alır. Kampanya katılımı TEB içerisinde yer alan kayıtlı telefon ile yapılabilir. Aynı gün içinde aynı iş yerinden yapılan ilk harcama kabul edilir. Banka içerisinde yaptığı harcamalardan dolayı kanuni takibe takılmış olan vatandaşlar bu faydadan yararlanamıyor. Kampanyaya katılmadan yapılacak olan harcamalar dikkate alınmayacaktır.