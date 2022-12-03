TEB Emekliye Geri Ödemesiz 7 bin TL Promosyon Ödüyor! TEB emeklilere özel 7000 TL'ye ulaşan promosyon kampanyasını duyurdu. Aralık ayına özel güncellenen promosyon tutarından bankaya gelerek maaş hesabı oluşturan tüm emekliler faydalanabilecek. İlk kez bankaya gelerek emekli maaşı taşıma işlemi yapanlar kendileri için 7.000 TL'ye kadar promosyon kazanırken yakınlarına da nakit kazandırıyor. Bunun için 3 yıl boyunca aynı bankada kalmak yeterli oluyor. Bankaya gelerek hesap açtıranlar en az 2 adet otomatik fatura ödeme talimatı verdiğinde bu fırsattan faydalanmaya başlayabiliyor. Kişi hem kendisi hem yakını için kazandırmaya başladığı promosyon sürecinde her yakına için 250 TL toplamda 500 TL nakit ödül kazanmak fırsatı da sağlıyor.

TEB 7 bin TL Promosyona Nasıl Başvurulur?

1 Kasım tarihinde başlatılan emekli maaş müşteriye hesap kampanyası güncelliğini koruyor. Promosyon rakamı alınan aylık maaş tutarına göre değişebiliyor. 4.200 TL'den başlayarak 7.000 TL'ye kadar ulaşıyor. TEB emekli promosyon kampanyasına başvuruda bulunmak isteyenlerin CEPTETEB uygulaması içerisinde yer alan maaş taşıma alanını kullanması TEB şubelerine gelerek başvuru yapması ya da bireysel internet şubesi üzerinden imzalaması yeterli oluyor. Konu üzerine daha detaylı bilgi almak isteyenlere hep müşteri hizmetleri hattı olan 0850 200 06 66 numarasını arayıp emekli maaş taşıma işlemlerini başlatması mümkün oluyor.

TEB’in Emekli Müşteri Ayrıcalıkları Nelerdir?

TEB'e gelerek emeklileri özel sunulmuş kampanyadan faydalanmak isteyenlere özel ayrıcalıklı bir menü oluşturuldu. Emekli maaşı TEB'de menüsü aracılığı ile işlemler kısa sürede tamamlanabiliyor. TEB Bonus kredi kartı sayesinde yıl içerisinde 4.500 TL'ye kadar bonus kazanma fırsatı da sunuluyor.

Emekliye özel bireysel sigorta paketleri düşük rakamlarla daha kolay bir şekilde tanımlanabiliyor.

Kişiden ek ve gelir belgesi istenmiyor. Taşıt ya da konut kredisine düşük faizlerle ulaşma fırsatı sunuluyor.

Birikimler TEB ile değerleniyor. Emekli maaşı kullanıcıları maaşını TEB hesabına taşıdığında ve uygulama içerisinden Marifetli hesap kullanma talebinde bulunduğunda birikimleri günlük faiz oranı üzerinden değerlendirmeye başlıyor.

İstendiği zaman para yatırılabiliyor ve para çekme talebinde bulunabiliyor.

TEB bankasına gelerek sunulan ayrıcalıklardan faydalanan her bir emekli mobil uygulama aracılığıyla yapılacakları EFT, havale ve FAST işlemlerinde masraf ödemiyor.

Denizbank ya da QNB Finansbank ATM'leri aracılığı ile ayda 3 işleme kadar nakit çekim talebinde bulunabiliyor.

İstediğinde para yatırabiliyor ya da kredi borcu ödenebiliyor.

Emekli maaş müşterilerinin faydalanabilecekleri özel bir menü oluşturuldu.

Çağrı merkezi hattı olan 0850 222 00 91 hattı aranarak emeklilere özel oluşturulmuş hat üzerinden tüm sorunlar çözüme kavuşturuluyor.