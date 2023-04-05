TEB Bank'ta hesabınız varsa dikkat! 5-10-15-20 bin TL yatırılıyor! 2 gün içinde işlem yapmanız lazım!

2 gün içinde işlem yapmanız lazım! TEB Bank'ta hesabınız varsa dikkat! 5-10-15-20 bin TL yatırılıyor! İhtiyaçlarınıza göre istediğiniz miktarda 5 bin, 10 bin, 15 bin veya 20 bin TL tutarında kredi çekme avantajı sunuyor. İhtiyaç kredisi adı altında bu kredileri çekebilirsiniz. Acil nakit ihtiyacınız olduğu durumlarda bu kredilerden yararlanabilirsiniz. Hem de faiz oranı da olduğunca düşük bir kredi imkanı. Uzun vadeli ödeme avantajı ile kredinizi 24 aya kadar ödeme imkanınız vardır. Bu imkanları hemen değerlendirmek için TEB müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz.

İhtiyaç Kredisi Başvurusu

Bu fırsattan yaralanmak için ilk yapmanız gereken TEB mobili indirmek. TEB mobil uygulamasını indirdikten sonra eğer TEBli isteniz yapmanız gereken İhtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak. TEBli değilseniz ise ilk öncelikle TEB müşterisi olmanız gerekmektedir. Başvurunuzu tamamladıktan sonra müşteri olabilmeniz için müşteri hizmetleri çalışanlarımız sizlerle iletişime geçecektir. TEBli olduktan sonra ise kredi başvurunuzu yine mobil uygulamamız üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Oluşturduğunuz kredi kartını istediğiniz yerde pek çok avantajlı seçenekler ve indirim kodları ile kullanabilirsiniz.

TEB’in 5 bin, 10 bin, 15 bin ve 20 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusu için gerçekleştirdiğiniz başvuru olumlu olursa müşteri hizmetlerimiz sizlerle iletişime geçece ve istediğiniz tutarı hesabınıza aktaracaktır.

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