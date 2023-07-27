Günümüzde artan faiz oranları nedeniyle acil nakit ihtiyacı hisseden vatandaşlar, kredi çekme konusunda zorluklar yaşayabiliyor. Ancak, son dakika haberleriyle birlikte üç özel banka ve Ziraat Bankası, yüksek faiz oranlarına karşı vatandaşlara destek olmak adına düşük faizli kredi kampanyalarını duyurdu.

Ziraat Bankası, kamu bankası olarak hizmet veren bir kuruluş olarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunanlara kredi imkanı sunuyor. Emekli ve sigortalı olarak çalışan vatandaşlar, banka aracılığıyla nakit kredi kullanabilmektedir. Düşük faizli kredi için başvuru yapmak için gerekli koşulların sağlanması gerekmektedir. En yakın Ziraat Bankası şubesine giderek veya internet sitesinden giriş yaparak 100 bin TL tutarlı 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak mümkündür.

Denizbank, düşük faiz oranlı kredi kampanyasıyla müşterilerine olanak tanımaktadır. Başvuruda bulunmak isteyen kişiler, istedikleri yerden başvuruda bulunabilmektedirler. Mesaj göndererek veya internet sitesini ziyaret ederek kolayca başvuruda bulunmak mümkündür. İhtiyaç kredisi için başvuruda bulunacak kişiler, belirlenen kriterleri karşılamaları gerekmektedir. SMS yöntemi ile başvuruda bulunmak için cep telefonundan "kredim" yazarak boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak 3280 numarasına göndermek yeterlidir.

İş Bankası da düşük faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kampanyasını müşterilere sunmaktadır. Başvuruda bulunmak isteyenler, şubelere gitmeden bankanın internet sitesi üzerinden kolayca başvuru yapabilirler. Belirlenen şartları sağlayan kişilere onay verilerek kredi kullanımları gerçekleştirilebilir.

TEB Bank, düşük faiz oranları ile SMS yöntemiyle kredi kampanyasını başlatmıştır. Başvuruda bulunmak isteyen kişiler, cep telefonlarından "TC kimlik numarası" yazarak 4466 numarasına göndererek başvuruda bulunabilirler. Kısa sürede başvuru tamamlanarak sonuçlar kişilere iletilir.

Bu düşük faizli kredi kampanyaları, acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlara büyük bir destek sağlamaktadır. Bankaların bu tür kampanyalarıyla vatandaşlar, düşük faizli kredilerle finansal ihtiyaçlarını karşılamakta daha kolay bir yol bulmaktadır. Yüksek faiz oranlarına karşı sunulan bu fırsatlar, nakit ihtiyacı olan vatandaşlara finansal açıdan önemli bir rahatlık ve esneklik sağlamaktadır.