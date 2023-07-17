Kredi kullanımı, finansal ihtiyaçların karşılanması ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için sıklıkla başvurulan bir yöntemdir. QNB Finansbank, TEB, İş Bankası ve Akbank, yeni kampanyalarıyla adından söz ettirmeye devam ederken, Temmuz ve Ağustos aylarında müşterilerine yeni bir kredi fırsatı sunuyor. Bu bankalar üzerinden bireysel müşteri olanlar, gelir belgesi göstermeden hızlı bir şekilde 30.000 TL'ye kadar kredi kullanma imkanına sahip olacaklar.

QNB Finansbank

QNB Finansbank, hızlı bir başvuru süreciyle kredi kullanmak isteyenlere kolaylık sağlıyor. Kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler, kimlik numaralarını 50 30 numarasına mesaj olarak göndererek bu bankanın kredi kampanyasına hemen katılabilirler.

TEB

TEB Bankası da kredi başvurusu yapmak isteyenlere pratik bir yöntem sunuyor. Kimlik numarasını 44 66 numarasına mesaj olarak gönderen bireysel müşteriler, kredi kullanma imkanına sahip olacaklar.

İş Bankası

İş Bankası müşterileri, düşük faiz oranlarıyla sunulan kredi kampanyalarına katılarak işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilirler. İş Bankası müşterileri, iş cep uygulaması üzerinden veya şubeye giderek kimlikleriyle birlikte kredi başvurusu yapma imkanına sahiptirler.

Akbank

Akbank da kredi kullanmak isteyen müşterilerine hızlı bir başvuru süreci sunuyor. Kredi başvurusu yapmak isteyenler, "kredi" yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra kimlik numaralarını 44 25 numarasına göndererek 30.000 TL kredi başvurusunda bulunabilirler. Ayrıca Akbank Direkt uygulaması üzerinden de her gün, yirmi dört saat boyunca kredi başvurusu yapabilme imkanı bulunmaktadır.

Yeni kredi kampanyalarıyla birlikte bu bankalar, müşterilerine hızlı ve kolay kredi fırsatları sunuyorlar. Kimlik numarasını mesaj olarak göndererek başvuruda bulunan bireysel müşteriler, 1300 ve üzeri bir kredi puanına sahip olduklarında kredi başvuruları değerlendirilmektedir. Bu fırsatlardan yararlanmak isteyenler, bankaların belirtilen iletişim kanallarını kullanarak başvurularını gerçekleştirebilirler.