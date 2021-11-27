TEB Bankası ve 2 Özel Banka Şartsız, Ay Sonuna Kadar 14.000 TL Hesaplara Yatıracak, Başvuru Yapmak Çok Basit

TEB, Akbank ve İşbankası 14.000 TL kredi kampanyası başlattı. TEB, Akbank ve İş Bankası üzerinden 14.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır? Bu üç banka üzerinden kredi başvuru şartları nelerdir? Sizlere yazımızda bu konu hakkında bilgiler vereceğiz.

2021 yılı içinde yapılan kampanyalardan bir tanesi olan ihtiyaç kredisi kampanyasına TEB Bankası, Akbank ve İş Bankası da ortak olmaktadır. 14 bin TL'ye kadar bu üç banka yeni bir kredi kampanyası başlatmıştır.

Sizler de eğer İhtiyaç Kredisi olarak bu kredileri almak istiyorsanız vereceğimiz bu 3 bankadan birisine başvuru yaparak ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler başvuru şartlarına uygun olmaları durumunda ancak kredi onayı alacaklardır. Bu 3 bankanın da belirli politikaları vardır. Aynı zamanda ortak olan politikalardan da bahsetmek istiyoruz bankadan onay almak istiyorsanız, Kredi notunuzun yüksek olması şartı vardır. 1200 ve üzerinde bir kredi notunuz varsa krediyi anında kullanabilirsiniz.

TEB Bankası 14.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

14.000 TL 36 ay vade ile kredi kullanmak isteyen müşteriler şartlara uygun olmaları durumunda kredilerine en yakın banka şubelerinden kullanabilirler. TEB Bankası şubelerine gittiğiniz zaman kimlik ve gelir belgenizi vererek hemen kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Kimlik ve gelir belgesini verdikten hemen sonra TEB bankası üzerinden 36 ay vadeye kadar kredi imkanı sağlayacaktır. Ayrıca bankanın sms kredi sistemini kullanarak da Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. TC kimlik numaranızı 44 66 numarasını mesaj atarak Kredi başvurusunda bulunabiliyorsunuz. Onaylanan kredi size 10 dakika içerisinde gelecek ve bu onaylı kredi en yakın banka şubesinden kullanabileceksiniz.

Akbank 14.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Akbank ihtiyaç kredilerinde çok başvurulan bankalardan birisidir. Hem sms hem de online olarak kredi başvurusu hızlı bir şekilde bu bankadan yapılıyor. Bankadan cep telefonunuzdan mesaj atarak kredi başvurusu yapmak istiyorsanız Kredi yazın boşluk bırakın TC kimlik numaranızı yazdıktan sonra 44 25 numarasını bu mesajı gönderin. Mesajı gönderdikten 5 dakika içerisinde size ne kadar onay geleceği söylenecektir. 14.000 TL kadar onay alırsanız kredinizi en yakın banka şubesinden sadece kimlikle beraber kullanabileceksiniz. Ayrıca bankanın direkt uygulamasına girerek buradan da kredi başvurusu yapabiliyor ve online olarak kredinize hesabı atabiliyorsunuz.

İş Bankası 14.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

İş Bankası üzerinden de 14 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapılmaktadır. İş Bankası kredi başvurusu yapmak istiyorsanız bankanın resmi internet sitesine girerek buradaki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurmanız gerekiyor. Kredi başvurusu formu doldurduktan sonra size ne kadar onay verileceği söylenir. Ayrıca bu bankada hesabı olan kişilerde şubelere gitmeden kredi başvurularını online olarak yapabiliyor. İş Cep uygulaması ve internet bankacılığı üzerinden kredi başvurunuz yapabilir. Onaylanan krediyi hemen hesabınıza atabilirsiniz. 36 ay vadeye kadar kredi başvurusu yapacak olan kişiler 3 ay ertelemeli olarak bu kredileri kullanabileceklerdir. İş Bankası 1200 ve üzerinde kredi notu olanlara destek verecektir.