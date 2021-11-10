TEB Bankası Para İhtiyacı Olan Kişilere Nakit Kart Veriyor, Kart Başvuru Yapılıyor

Günümüzde kredi kartı kullanımı oldukça fazla olmaktadır. Bu kredi kartı kullanımında en çok kullanılan kredi kartı özelliği ise Bonus özellikli kredi kartı olmuştur. Ilk olarak Garanti Bankası üzerinden verilen Bonus kredi kartı daha sonra birden fazla banka ile anlaşma yaparak kullanılmaya başlamıştır. Sizler de eğer bir kredi kartı kullanmıyorsanız bonus kredi kartı alarak bu kartın avantajlarından yararlanabilirsiniz.

TEB Bankası da Bonus kredi kartı ile birlikte müşterilerine onay vermektedir. Sizler de eğer bu kartı almak istiyorsanız daha önceden bir banka çalışmanızın olması ve bu banka çalışmanızdan dolayı oluşan kredi puanınızın uygun olması gerekiyor. Eğer bir bankadan avukatlık veya icralık bir durumunuz varsa, Bonus kredi kartı başvurusu yaptığınız zaman onay alamayacaksınız. TEB üzerinden verilen bu kredi kartı yaptığınız alışverişler ile birlikte bonus paralar kazanabileceğiniz bir karttır. Şimdi sizlere bu kredi kartının nasıl başvuru yapılacağını ve kredi kartı almak için başvuru şartları ne olduğu hakkında bilgiler verelim.

TEB Bonus kredi kartı almak için genel şartlar nelerdir?

TEB kredi kartı başvurusu yapmak isteyenler ilk olarak banka politikalarına uygun bir müşteri olması gerekiyor. Kredi kartı başvurusu kişinin en az kredi notunun 1100 olması şarttır. Eğer daha düşük kredi notunuz varsa maalesef onay alamayabilirsiniz. Kredi kartı alacak olan kişi Kredi notu düşük ise ve bu bankadan maaş alıyorsa düşük limitli bir kredi kartı kullanabilir.

Ayrıca kredi kartını kullanacak kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve aynı zamanda 19 yaşından büyük olması gerekiyor. Eğer 65 yaş üzerindeyseniz, kredi kartı alacak olan kişinin emekli olması şarttır. emekli olan kişilere emekli Bonus kredi kartı TEB Bankası üzerinden verilmektedir.

TEB kredi kartı başvurusu nasıl yapılır?

Kredi kartı başvurusu yapmak istiyorsanız bankanın sizler için hazırladığı yöntemlerle bu işi kolayca yapabilirsiniz. ilk olarak bankanın resmi internet sitesine girebilir buradaki kredi kartı başvuru formunu doldurabilirsiniz.

Banka hesabı üzerinde bir internet bankacılığı şifreniz varsa mobil uygulama üzerinden de TEB Bonus kredi kartı başvurusu yapabilirsiniz. Ayrıca bankanın Müşteri Hizmetleri numarası olan 0850 200 0 666 arayarak kredi kartı talebinde bulunabilirsiniz. Kredi kartı başvurusu onaylanan müşterilere mesaj ile olumlu veya olumsuz sonuç gidecektir. Kredi kartınız onaylandıktan sonra kartınız bankanın Genel Merkezi tarafından basılarak kuryelere verilecek ve bu kuryelerle verdiğiniz adreslerde kartınıza sahip olacaksınız. kredi kartı size geldikten sonra şifre işlemlerini yaparak kartınızı açabilir ve alışverişe başlayabilirsiniz. Yyaptığınız alışverişlerde Bonus puan kazanacaksınız bu kazandığınız puanları biriktirerek daha sonraki alışverişlerinizde kullanabilirsiniz. Banka kredi kartı aldığınızda bu kredi kartının ödemelerini TEB bankasına veya TEB ATM'si ne yapabilir, Ayrıca PTT şube ve ATMlerinden de kredi kartı borcunuzu ödeyebilirsiniz.

TEB Bonus kredi kartı kullanan kişiler Eğer aidatsız kredi kartı almak istiyorlarsa TEB sade kart başvurusu yapması gerekiyor. Bonus kredi kartında yıllık 120 TL civarında bir aidat ödenir. Eğer bu aidat ödemek istemiyorsanız ilk başvuru yaptığınız zaman TEB sade kart üzerinden başvuru yapmanız gerekiyor. Bu kredi kartı da Bonus özellikli olup aidatsız olarak sizlere verilecektir. Banka ayrıca kredi kartı alacak olan müşterilere ihtiyaçları olması durumunda gelir belgesiz olarak 10.000 TL kredi vermektedir. Alacağınız bu ihtiyaç kredisinde 36 ay vade yapılmaktadır. Sizlerde bu şekilde TEB bonus kredi kartı ve bankanın size özel hazırladığı kredi kampanyasına katılabilirsiniz.