TEB Bankası Nakit Vermeye Devam Edecek! Bankadan Resmi Olarak Açıklandı ve Düşük Faizli Onaylandı!

İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar TEB Bankası üzerinden yapacakları ihtiyaç kredisi kampanyası başvuruları sonrasında 36 ay vadeli ihtiyaç kredisini 5 dakika içerisinde onay alarak çözebiliyor. 50000 TL'ye kadar verilecek olan bu kredilerde banka gelir belgesi istemiyor. başvuru yaparak, kredi imkanından faydalanmak isteyen vatandaşlar TEB Bankası, resmi internet sitesi üzerinden kampanya detayları hakkında bilgiler olabilir.

Emekliye ödeme

TEB bankası, emekli olan vatandaşlara 50000 TL'ye kadar ödeme vereceğini duyurdu. Emekli maaşınızı bu bankaya taşıyarak, sizlerde kimliğinizle birlikte gelir belgesiz olarak kredi kullanmanız mümkün olmaktadır. Cep telefonunuz üzerinden yapacağımız mesajla başvuru sonrasında 50000 TL'ye kadar kredi kullanmak isteyen kişilerin banka kredi puanı sorgulaması ile birlikte hem faiz oranları belli olacak hemde alıp alamayacağı gösterilecektir.

SMS ile Kredi

Sms ile başvuru yapmak isteyen vatandaşlar ise cep telefonları üzerinden TC kimlik numaralarını 44 66 numarasına mesaj olarak göndermeleri durumunda TEB Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyorlar. Banka üzerinden kredi kullanan kişiler daha önce işlem yapmış olmaları durumunda bankanın mobil uygulamasını kullanarak da ihtiyaç kredisi olabilmektedir. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, şartlara uygun olan vatandaşlar, banka şubelerine gitmeden mobil uygulama üzerinden de SMS ile onay almış oldukları krediyi hesaplarına yaptırabilmektedir. Sizlerde bu bankanın yapmış olduğu kampanyaya katılarak ihtiyaç kredisi kullanabilir, bireysel olarak alacağınız kredilerde ihtiyaçlarınız için krediyi hemen aynı gün içinde hesabınıza yatırabilirsiniz