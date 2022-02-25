TEB Bankası Kimlik Numarasını Mesaj Olarak Gönderenlere 50 bin TL Ödeme Vermeye Başlıyor! Bankadan Açıklama Geldi

TEB Bankası kimlik numarasını doğru biçimde yazıp gönderen herkese 50 bin TL ödeme yapacağına dair bir duyuru yayınladı. Bankadan gelen açıklamadan sonra ödeme hemen verilmeye başlandı. İşte ayrıntıların tamamı ve çarpıcı bilgiler…

TEB Bankası’ndan 50 bin TL’ye dek kredi verileceği haberi hızla yayılıyor. Banka, yapmış olduğu açıklamada kredi başvurusunda bulunacak olan bireylerin SMS atılacak numaraya doğru kimlik numarasını yazması gerektiğini söyledi. Başvuru gerçekleştirerek siz de 50 bin TL’ye değin kredi için onay alabilmiş olacaksınız.

TEB Bankası Kredi Başvurusu Nasıl Yapılmalıdır?

TEB Bankası aracılığıyla başvuru gerçekleştirmek için SMS yöntemi ile başvuru yapmak zorunludur. SMS ile başvuru işlemlerinizi aktif hale getirmek için kimlik numaranızı 4466 numarasına göndermeniz lazımdır. TEB Bankası’nın resmi SMS telefonu olan 4466 numarasına gönderilen mesajdan sonra banka anında sonuç verip onaylanan tutarı SMS gönderilen cep telefonuna yollayacaktır. Bu biçimde gerçekleştirilen başvurudan sonra onay alan bireylerin banka hesapları bulunuyorsa şubeye gitmeden işlem yapabilir hale gelecek demektir. SMS ile kredi başvurusuna onay gelen bireyler ise TEB mobil uygulamasına girerek kredi başvurularını tamamlayıp kredilerini kendi hesaplarına alabilecektir. Şayet bankada hesabınız bulunmuyorsa, banka şubelerine SMS ile gidip kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Böylece TEB Bankası’nın vermiş olduğu bu kredi bankasına katılım sağlamış olursunuz. Bankadan gerçekleştirilen başvurularda başvuru yapacak bireyin kimliği yanında olmalıdır. Bu kafidir. Konumunuza en yakın bölgede yer alan TEB Bankası şubesini ziyaret ederek ihtiyaç kredisi ile ilgili başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Böylece ne kadarlık bir krediye onay alacağınızı da görmüş olursunuz.

TEB Bankası’ndan Emekliler İçin Kredi Müjdesi

TEB Bankası tüm bunların yanı sıra emekli olan bireylere de kredi olanağı sunmaya devam eden bir bankadır. İhtiyaç kredisi çekecek olan bireylere banka beş dakikada sonuç ulaştırıyor. İhtiyaç kredisi kullanacak olan emekliler, maaşlarını TEB Bankası’na taşımak sureti ile 50 bin TL’ye değin 36 ay vadeye dek kredi kullanabilecektir. Detaylı bilgi TEB Bankası resmi sitesindedir.