TEB Bankası Emekli Kampanyasını Duyurdu!

TEB BANKASI üzerinden emekli maaş alan veya emekli maaşını bu bankaya taşıyacak olan kişilere emekli kampanyası duyurusu paylaşıldı. TEB bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen emekliler için başlatılan bu kampanyada 50000 TL'ye kadar verilecek olan kredilerde gelir belgesiz olarak işlem yapılarak kredi imkanından faydalanmanıza olanak sağlanacaktır. TEB bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, 36 ay vadeli olarak alabilecekleri 50000 TL krediler haricinde emekler için yapılan diğer kampanyaları da katılabilirler.

Emekli kredisi!

Emekli maaşını bu bankaya taşıyarak işlem yapacak olan vatandaşlara en kolay yöntemleriyle birlikte ilkönce emekli kredisi imkanı sunulmaktadır. Banka kredi puanı düşük olsa bile, Emekli Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerinizi kolay birşekilde yapabilirsiniz. Emekli kredi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar, maaşların taşımış olmaları durumunda 100000 TL'ye kadar hem ihtiyaç kredisinde borç transferi kredisi başvurusunun, banka şubeleri üzerinden yapabilmektedirler.

Emekli kredisi haricinde banka bu kişilere artı para olarak 5000 TL'ye kadar ödeme yapacak ve artı para imkanından faydalanmanıza olanak sağlanacaktır. Emekli maaş alan vatandaşlar, emekli maaşlarına göre, 5000 TL'ye kadar kullanacakları bu artı paralar da kullanım durumuna göre, hemen ödemelerini yapabilirler. 5000 TL kredili mevduat hesabı açtırdığınız zaman 12 ay vadeye varan ödemelerden de sizler faydalanabilirsiniz.

Emekli promosyonu!

TEB bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanan emekli, ayrıca emekli maaşını ilk defa bu bankayı taşıması durumunda 5.500 TL'ye kadar emekli promosyonlarından da faydalanmaktadır. Emekli maaşınızı bankaya taşıdıktan sonra sizlere verilecek olan bu parayı kullanabilmeniz için 3 yıl boyunca başka bir bankaya maaş taşımama yapmanızı söylemeniz gerekmektedir. Kampanya detayları ile ilgili hakkında bilgiler almak istiyorsanız, bankanın resmi internet sitesine giriş yapabilir veya size yakın olan bir banka şubesine giderek tüm işlemlerinizi yapabilirsiniz.