TEB Bankası başvuru yapan şartları sağlayan kişilere 1000 TL üzeri nakit vermektedir. Uygun oranları ile kredi veren TEB Bankasından kredi almak kolay olduğu için kredi almak isteyen kişilerin sayılarında artış görülüyor. TEB Bankası yaptığı uygun oranlı kredilerden sonrada ihtiyacı olan insanlar için hızlı bir şekilde yapılabilen Kredi başvuruları ve hızlı geri dönüşleri ile son zamanlarda popüler bir banka olmaya başladı. TEB Bankasının verdiği kredilerin faiz oranları oldukça uygun olduğu için tercih edilmeye başlandı.

Peki şartları nelerdir?

TEB Bankasından kredi almak isteyen kişiler başvuru şartlarını merak ediyor, bu bankadan kredi almak için öncelikle kredi notunuzun 1200 olması gerekir daha sonra da yaşınızın en az 18 olması gerekmektedir.

Başvuru Nasıl yapılır?

TEB Bankasından kredi başvurusu şartlarını sağlayan kişiler nasıl kredi başvurusu yapılacağını merak ediyor. TEB Bankasının ihtiyaç kredisini almak isteyen kişiler SMS yoluyla mesaj bölümüne TC kimlik numaranızı yazarak 4466 numarasına göndermeniz yeterlidir. TEB Bankasından alacağınız krediyi 36 ay ( 3 yıl) ve 3 ay ( 90 gün) erteleme hakkına sahip ödeme yapmanız mümkün. TEB Bankasından kredi almanın bir diğer yolu ise bankanın internet sitesine( teb.com.tr) giriş yaparak internet üzerinden de kredi başvurusu yapabilirsiniz. TEB Bankasının mobil uygulamasını cep telefonunuza yükleyin ardından bu uygulama ile de 7 gün 24 saat ( yani her zaman) kredi başvurusu yapabilirsiniz. Detaylar için teb resmi internet sitesine giriş yapabilirsiniz.

TEB ayrıca vatandaşlara borç transferi kredisi imkanı da sunmaktadır. TEB bankası üzerinden diğer bankalarda olan borçlarınız için başvurunuzu yaparak hemen sonuç alabileceksiniz.