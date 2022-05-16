TEB Bankası 20 Yaş Üzerindekiler İçin Pazartesi'nden İtibaren 20.000 TL Ödeyeceğini Duyurdu

Teb Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için yeni bir kredi kampanyası ile geldik. Haberi alan vatandaşlar, 20 yaş üzerinde olmaları durumunda kredi imkanından faydalanarak, ihtiyaç kredisi kullanabilecekler. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda sizlere hızlı bir şekilde işlem yapacak olan TEB Bankası, özellikle banka kredi puanına bakarak işlemlere yapacaktır. Başvuru yapacak olan kişiler TEB Bankası üzerinden kredi imkanından faydalanmak istiyorlarsa banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olması gerekmektedir. İhtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler başvurularını gerçekleştirdikten hemen sonra işlemlerini yaparak, 5 dakika içerisinde kredi imkanından faydalanabileceklerdir.

Sms ile 20000 TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Cep telefonunuz üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusu sonrasında sizlere hızlı bir şekilde işlem yapılacak ve kredi imkanından faydalanmanıza olanak sağlayacaklardır. Kredi alacak olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde işlemlerini yaparak ihtiyaç kredisi alabilecek ve nakit ihtiyacı olması durumunda SMS ile istedikleri zaman cep telefonları üzerinden başvurularını gerçekleştireceklerdir.

Kredi puanı 1200 üzerinde olan vatandaşların 20000 TL'ye kadar SMS ile kredi başvurusu yapabilmesi için cep telefonlarının mesaj kısmına girerek kimlik numaralarını yazmaları ve bu mesajı: 44 66 numaralarına göndermeleri gerekiyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda sizlere hızlı bir şekilde işlem yapacak olan teb bankası, başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlara onay vermesi durumunda kendi banka şubelerine giderek işlemlerini yapacak ve kredi imkanından faydalanmalarına olanak sağlayacaktır. 36 ay vadeye kadar işlem yapacak olan bu bankadan ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olarak düşük faizli kredi kullanmanız mümkündür.