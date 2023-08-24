Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Ağustos ayı toplantısının sonuçları belli oldu. Yılın 8.faiz kararı ortaya çıktı. Merkez Bankası parasal sıkılaştırmanın kademeli olarak güçleneceği vurgusunu yaptığı o gelişmenin ışığında politika faizini %25'e çıkarma kararı aldı.

Anket sonuçlarında ekonomistlerin tek söylediği 100 ile 250 baz puanlık artırım öngörüsüydü. 15 farklı ekonomistin katıldığı ve ortaya çıkan sonuçlar bu öngörüyü dahi aştı. Merkez Bankası Politika faizini 750 baz puan artırdı ve %25 seviyesine yükseltti. Bu kararı faizi son 4 yılın en yüksek zirvesine çıkardı.

YATIRIMCIYA TAVSİYEDE BULUNDU!

Tüm bu gelişmelerin ışığında Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş “Gram altında son trende kalkıyor” diyerek 2.500 TL rakamına işaret gitmişti. Merkez Bankası'nın aldığı faiz kararı öncesi şu ifadeleri kullanmıştı: “Piyasada gerginlik var. Yön tam olarak belli olamıyor.”

İslam Memiş “Elimde doların var ne yapmam lazım?” diyen yatırımcıya Euro/dolar paritesinden dolayı:

“Euro alınabilir. Ons altın yüksek, gümüş onsu da yüksek. Yükselişler devam ediyor. Ancak Euro daha ucuz kaldığı için bu öneriyi verebilirim” demişti.

ALTIN VE DOLARDA YÜKSELİŞ BİTTİ, DİBİ GÖRDÜ!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın aldığı faiz kararı sonrası piyasalarda dengeler değişti. Merkez Bankası'nın şahin faiz artışı sonrası dolar kuru 27,30 TL seviyesinden 25,66 TL seviyesine, gram altın ise 1.684 TL'den 1.570 TL seviyesine kadar geriledi. Piyasaların allak bullak olduğu uzman isimlerin dahi şaşırtan 750 baz puanlık artış sonrası altın ve dolar kurundaki hızlı düşüş hem ekonomistler hem de yatırımcılar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.