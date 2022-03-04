TCKN Yazarak 14.000 TL Ödeme Almak Oldukça Basit, Son Dakika

Kimlik numarası üzerinden 14 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için başlatılan son dakika kampanyasında Denizbank yaptığı kampanya ile birlikte vatandaşlara Umut olmaya devam ediyor. 14 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar belirtilen Kredi şartlarına uygun olması durumunda Denizbank üzerinden 36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda acil kredi kullanacak olan vatandaşlar 36 ay vadeye kadar kullanacakları İhtiyaç kredisinde ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapabilecek. Başvurunuzun sadece Denizbank üzerinden yapabilecek ve isterseniz internet üzerinden isterseniz de SMS atarak hemen sonuç öğrenebileceksiniz.

Denizbank üzerinden kimlik numarasına göre başvuru nasıl yapılır?

14.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar banka kredi şartlarına uygun olması durumunda Denizbank'ın SMS kredi servisini kullanarak hemen başvurusuna gerçekleştirebilir ve ne kadar kredi onayı aldığını görebilir. 36 ay vadeye kadar ve ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli olarak kullanabileceğiniz ihtiyaç kredisi kampanyasında sms ile işlem yapmak istiyorsanız kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak 3280 numarasına bu mesajı gönderin.

3280 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj ile birlikte hızlı bir şekilde Kredi kullanmış olacak ve onaylanan Kredinizi hemen hesaba atacaksınız. İhtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar ayrıca en yakın DenizBank şubesine giderek kampanyaya katılabilir ve kimlik ile birlikte gelir belgesiz 14.000 TL nakit kredi kullanabilir.

T.c. kimlik numarası üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar banka kredi notu 1200 ve üzerinde olması durumunda bankanın ihtiyaç kredisi ve diğer tüm bireysel kredileri ne başvurusunu gerçekleştirebilmektedir. DenizBank'ın resmi internet sitesine girerek Kampanya hakkında bilgileri öğrenebilir ve kredinizi buradan kullanabilirsiniz. Nakit kredi kullanacak olan kişiler güncel faiz oranlarını öğrenmek istiyorsa da DenizBank'ın resmi internet sitesine girebilir veya müşteri hizmetleri numarasını arayabilir.