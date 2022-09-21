TCKN Numarasına Devlet Destekli 9 bin TL ve 19 bin TL Arası Ödeme Yatacak! İsteyen PTT'den Alacak

Devlet destekli olarak 9000 TL ile 19000 TL arasında nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar için başlatılan kampanyada, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına göre ödemeler verilecek ve isteyen kişilerde, PTT üzerinden başvurularını yapabilecekler. Son zamanlarda yapılan ihtiyaç kredisi kampanyalarına katılacak olan vatandaşlar için hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi verecek olan kamu bankaların yapmış oldukları kampanyalar ile birlikte vatandaşlara 36 ay vadeli düşük faizli devlet destekli, nakit kredi kampanyası yapmaya devam edecek.

Eylül ayı sonuna kadar devam edecek olan bu kampanyalara katılacak olan vatandaşların öncelikli olarak bireysel müşteri olması ve bireysel müşteri olmaları durumunda da ihtiyaç kredisi almaları gerekmektedir. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular ile birlikte kredi kullanacak olan kişiler aynı gün içinde destek ödemelerinden faydalanabilir ve onaylanan kredileri istedikleri zaman hesaplarına yatırarak da kullanabilmektedirler. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapılan başvurular sonrasında kredi kullanacak olan vatandaşlara hemen aynı gün içinde kredi ödemeleri verilecek ve onaylanan bu kredileriyle birlikte de aynı gün içinde destek ödemelerinden faydalanmanıza olanak sağlanacaktır.

Emekli maaş hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular ile birlikte kredi kullanacak olan kişilerin emekli maaşları üzerinden daha yüksek limitlerde kredi kullanabileceğini söyleyebiliriz.

9 bin TL ve 19 bin TL Arası Ödeme

9000 TL ile 19000 TL arasında başvurunuza eğer Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden yapacaksanız başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmeden işlemlerinizi yapabileceğiniz bu kampanyalara katılmak için hemen aynı gün içinde kredi ödemesi gerçekleştirebilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için 5 dakika içerisinde kredi sonucunu veriyor ve onaylanan kredileri, hesaplara yatırmanıza olanak sağlıyor.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank haricinde PTT üzerinden de başvurunuzu gerçekleştirerek, alabileceğiniz ihtiyaç kredisinde 36 ay vadeli kredi kullanacak olan kişiler en yakın PTT şubesine giderek kredi başvurusu yapmak istediğini söylemeleri yeterli olacaktır. Cep telefonunuz üzerinden PTT ile birlikte kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesaji 30 50 numarasına göndermeniz gerekiyor.