TCKN numarası üzerinden devlet destekli 100.000 TL'ye kadar ödemeler yapılıyor! Sadece kamu bankaları ilgileniyor

Tc kimlik numaramız üzerinden devlet destekli 100000 TL'ye kadar nakit kredi kullanmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, 24 ay vadeli alabileceğiniz bu kredi kampanyalarından faydalanabilmeniz için şartlara uygun olarak aynı gün içinde kredi ödemelerinizi yapmanız isteniyor. Tc kimlik numarası üzerinden kamu bankaları aracılığı ile birlikte 100000 TL'ye kadar kredi ödemesi alacak olan tüm vatandaşlara, başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda hemen aynı gün içinde kredi ödemeleri Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden yapılıyor. 100000 TL kredi ihtiyaç kredisi olarak verileceği için nakit ihtiyacı olan vatandaşların bireysel müşteri olması ve başvuru şartlarını karşılaması isteniyor. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, yapmış oldukları bu kredi kampanyaları ile ilgili bilgileri kendi resmi internet siteleri üzerinden de paylaştı.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Devlet destekli olarak 100000 TL'ye kadar kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların sigortalı olarak bir işyerinde çalışıyor olması durumunda başvurularını gerçekleştirebilmeleri için şubelere gitmeden işlemlerini hızlı bir şekilde yapabilecekleri kampanya hazırlanıyor. Ziraat Bankası Vakıfbank, Halkbank, sigortalı olarak çalışan vatandaşların son işyerlerinde 6 aydır sigortalı olarak çalışıyor olması ve banka kredi puanında 1100 ve üzerinde olmasını istiyor.

En yakın banka şubesi üzerinden kimliğinizle birlikte başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalarda özellikle emekli maaş alan vatandaşlar, emekli maaş hesapları üzerinden yapacakları başvurular ile birlikte diğer bankadaki olan tüm kredi ve kredi kartı borçlarında kapatarak yüksek limitli krediler kullanabiliyor. Emekli maaş hesabınızı bu bankaları taşımak istiyorsanız ve devlet destekli kredilerden faydalanmak istiyorsanız, 100000 TL'ye kadar sizler için verilecek olan bu kredi kampanyalarına başvurularınızı sizler de gerçekleştirebilir, onaylanan bu kredileri, istediğiniz zaman hesaplarınızı yatırarak da aynı gün içinde kullanabilirsiniz. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte kredi kullanmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için banka şartlarına uygun olmaz gerektiğinin altını çizmek istiyoruz.