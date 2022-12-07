TCKN numarası son rakamı 0-2-6-4-8 olanlar! Bankadan başvuru yaparsanız, 50 bin TL alacaksınız

Kimlik numarası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen vatandaşlara 50000 TL'ye kadar ödeme verecek olan QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden duyuru paylaştı. QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, kimlik numarası üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin kredi puanı, sorgulanacak onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak, hemen aynı gün içinde kişilerin hesaplarına internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yatırılacaktır. 50000 TL ödeme almak istiyorsanız, 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız sizlerde bu bankaların başlatmış olduğu kredi kampanyalarına hemen işlem yapabilir ve kredi başvurunuzu yapabilirsiniz.

Başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin banka şartlarına uygun olması gerekmektedir

Kredi başvurusu yapacak olan vatandaşların, Finansbank kredi politikalarına uygun olup aynı gün içinde kredi ödemelerini alabilecekleri bu kampanyalardan faydalanmak istiyorlarsa, uygun faizlerle kredi ödemelerini hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor. Acil ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde bu bankadan ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız ve bireysel müşteri olmanız durumunda kredi puanı 1200 ve üzerinde olması durumunda cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Cep telefonunuz üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, 50 30 numarasına mesaj göndermeniz gerekiyor

QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar cep telefonları üzerinden ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa TC kimlik numarasını 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeleri durumunda kredi işlemleri gerçekleştirilmektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz ve onay alabileceğiniz bu kampanyalara katılarak, hemen aynı gün içinde işlem yapabilirsiniz. Kredi işlemleri başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara 5 dakika içerisinde hesaplarına yatırılarak ödenmektedir. Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz ve onay alabileceğiniz bu bankanın ayrıca internet bankacılığı uygulamalarını kullanan vatandaşlarda kredi kullanabilmektedirler. QNB Finansbank, resmi internet sitesine giriş yaparak buradan kredi kampanyaları hakkında bilgiler alabilir başvurunuzu gerçekleştirebilir ve diğer kredi kampanyalarına göz atarak, güncel faiz oranlarını öğrenebilirsiniz.