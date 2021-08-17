TC Vatandaşlarının Cebi Rahatlayacak, Ay Sonuna Kadar 5000 TL Ödeme Yapılacak

5000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?5000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu şartları nelerdir? 5 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak isteyen müşteriler hangi banka şartları ile birlikte kredi kullanabiliyor? Sizlere yazımızda bu bankaların hangileri olduğu hakkında bilgiler vermek istiyoruz. Sizlerde 5000 TL'ye kadar ihtiyaçlarınız için kredi kullanmak istiyorsanız banka kredi notunuzun yüksek olması durumunda vereceğimiz bankalar üzerinden kredimizi kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası 5000 TL kredi başvurusu

Ziraat Bankası şubelerinden ve Ziraat Bankası internet bankacılığından 5000 TL kredi başvurusu yapabiliyorsunuz. Banka kredi faiz oranı olarak sizlere 1.79 faiz oranı ile işlem yapılacaktır. 5000 TL kredi kampanyasına katılan müşteriler 36 ay vadeye kadar kredilerini kullanabiliyor. İsteyen müşteriler ise ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapabilmektedir.

Halkbank 5000 TL kredi başvurusu

İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilerin 5000 TL kredi veren bankalar dan bir tanesi de Halkbank olmaktadır. Halkbank üzerinden kimliğiniz ile birlikte kredi başvurusu yapabilirsiniz. Size en yakın banka şubesine gidebilir veya banka'dan internet sitesinden bu kredi için başvuruda bulunabilirsiniz.

İhtiyaç kredilerinde Halkbank kamu Bankası olmasından dolayı diğer bankalara nazaran düşük faiz oranları ile birlikte müşterilerine hizmet veriyor. 1.75 faiz oranı ile birlikte kredi kullanabilirsiniz. 36 ay vadeye kadar alacağınız bu krediler de ilk taksit ödemesinde de 3 ay erteleme yapma imkanınız bulunmaktadır.

Enpara 5000 TL kredi başvurusu

Dijital banka olan enpara.com üzerinden kredi başvurusu yapan müşteriler online banka şubelerine gitmeden kredilerine kullanabilirler. Banka 5000 TL kredi başvurusu da imkanı sağlıyor. 36 ay vadeli verilen bu krediler de ilk taksit ödemesi 3 ay ertelemeli olarak yapabiliyorsunuz. Kredi sonucu uygun olan kişiler kredilerine ev adreslerinde veya iş adreslerinde kullanabilirler. Kredi başvurusu için bankadan internet bankacılığını kullanabilir veya bankadan resmi internet sitesinden kredi başvuru formunu doldurabilirsiniz. Enpara.com bankası 1.65 faiz oranı ile birlikte müşterilerine ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaktadır.

Akbank 5000 TL kredi başvurusu

Akbank üzerinden de 5000 TL ihtiyaç kredisi kullanabiliyorsunuz. Kredi başvurusu yapacak olan müşteriler 5000 TL kredi kullanmak istiyorsa Akbank şubelerine giderek bu krediyi alabiliyor. Akbank 5000 TL kredi ayrıca Akbank Direkt uygulaması kullanan müşterilere de online olarak verilmektedir. Sizlerde eğer bu bankada bir maaş hesabınız veya normal hesabınız varsa alacağınız internet bankacılığı şifresi ile birlikte bankadan internet bankacılığına girerek hemen Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Akbank 5000 TL kredi onay aldığınız da şubeye gitmeden bu krediyi hesabınıza atabilirsiniz.

İmzasız, kefilsiz, evraksız olarak alacağınız bu kredi için başvuru yapmak istiyorsanız ayrıca SMS ile kredi başvurusu yapabiliyorsunuz. Kredi yazın boşluk bırakın TC kimlik numaranızı yazın ve 44 25 numarasına gönderin. Kredi başvurusu yaptıktan sonra 5 dakika içerisinde size kredi sonucu cep telefonunuza gelen mesaj ile birlikte belli olur. Bu onaylanan kredi ile hem internet hem de banka şubesinden sadece kimliğinizi kullanabiliyorsunuz. 36 ay vadeli alacağınız kredilerde 3 ay erteleme yapma imkanı vardır.