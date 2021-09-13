TC vatandaşlarına 7000 TL ödeme yapılacak, Son dakika limitler belli oldu

TC vatandaşlarına 7000 TL ödeme yapılacak. Başvurular bugün başladı. TC. vatandaşı olan herkes 7.000 TL'ye kadar hızlı bir şekilde ödeme alabilecekler. Acil paraya ihtiyacı olan kişiler bankalar üzerinden hemen işlem yapacak. 36 ay vadeye kadar 7.000 TL'ye kadar kredi kullanmak isteyen kişiler ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli kredi işlemleri yapabileceklerdir.

7000 TL ve üzerinde işlem yapacak olan kişiler banka kredi notuna göre onay olabilirler. Acil paraya ihtiyacınız varsa ve nakit kullanmak istiyorsanız 7.000 TL'ye kadar hızlı bir şekilde Kredi kullanabilirsiniz. 7000 TL ve 36 ay vadeli olarak kullanacak olan bu krediler de ilk taksit ödemeniz de 3 ay erteleme de yapabiliyorsunuz.

Akbank'tan 7000 TL ödeme için kredi başvurusu...

Akbank üzerinden 7.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler 36 ay vadeye kadar ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli kredilerini Akbank internet bankacılığı olan Akbank direkt uygulaması üzerinden hızlı bir şekilde yapabileceklerdir. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyenler 36 ay vadeye kadar bu kredileri istedikleri zaman kullanabilirler.

Akbank ayrıca 7000 TL kredi başvurusunu SMS atarak da vatandaşlara sağlamaktadır. Akbank 7.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, 4425 numarasına Kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı da yazarak gönderin. 5 dakika içerisinde Kredi sonucu gelecek.

Denizbank TC Vatandaşlarına 7.000 TL'ye kadar hemen ödeme veriyor

Denizbank üzerinden t.c. vatandaşı olan kişilere 7.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi verilmektedir. 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli Kredi başvurusunu Denizbank mobil uygulaması üzerinden yapabiliyorsunuz.

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler cep telefonlarının mesaj kısmına girerek Kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaralarını da yazarak 3280 numarasına gönderebilirler. 3280 numarasına gönderdiğiniz mesaj sonrasında sizlere Kredi hemen verilecek ve onaylanan kredi'nin hemen hesaba yatacak. 7.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler DenizBank'ın resmi internet sitesine girerek buradan da 7000 TL başvuruda bulunabilirler.

Garanti Bankası 7.000 TL'ye kadar ödeme...

Garanti Bankası üzerinden 7.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler kredilerini hemen aynı gün içerisinde alabilirler. Garanti Bankası şubelerine giderek kimlikle birlikte başvuru yaptığımızda 7000 TL Kredi imkanı sağlanacaktır.