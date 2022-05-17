TC Vatandaşları Başvuru Yaparak 2500 TL Hesaplarına Atabiliyor, 18 Yaş Üzerinde Olmak Yeterli Olacak

Nakit ihtiyacı olan kişiler için 2500 TL para alacağı banka TEB Bankası olarak biliniyor. Teb Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar 2500 TL kadar hızlı bir şekilde onay alabiliyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda banka şubelerine gitmeden işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyaya katılmak istiyorsanız, bankanın ihtiyaç kredisi başvuru kurallarına uygun bir müşteri olmanız gerekmektedir.

TEB Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olması ve 18 yaşından büyük olması yeterli olmaktadır. Daha önce bankalardan herhangi bir kredi ve kredi kartı kullanmamış olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda kredi kullanamazlar. Daha önce banka çalışmaları sebebiyle icralık ve avukatlık olan kişilerde başvuruları olumsuz olarak sonuçlanmaktadır.

TEB Kredi Başvurusu

Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak bu bankanın yapmış olduğu, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılabilirsiniz. Düşük limitli olarak ihtiyaç kredisi, kullanabileceğiniz bu bankadan TC kimlik numaranızı 44 66 numarasına mesaj olarak göndererek kredi başvurusunda bulunmanız mümkün. 44 66 numarasını atmış olduğunuz mesaj sonrasında banka sizlere hızlı bir şekilde sonuç verecek ve kredinizi hızlı birşekilde kendi hesabınızı yatıracaksınız.

Sms Kredi servisi haricinde, bankanın internet bankacılığını kullanabilir veya bankanın resmi internet sitesi üzerinden de başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Belirtilen bu yöntemler ile kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, nakit kredilerini kullanabilmesi için, en yakın banka şubesine giderek kimlikleriyle birlikte işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama sonrasında sizleri hızlı bir şekilde sonuç verecek ve onaylanan tutarı, hemen göreceksiniz.