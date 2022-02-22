TC Vatandaşı Olmak Yetecek! 9800 TL Ödeme Gelecek, Son Dakika

Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için özel bankaların başlatmış olduğu Son kampanyada t.c. vatandaşı olmamız yeterli olacaktır. Acil nakit ihtiyacınızın olması durumunda 9800 TL acil ihtiyaç kredisi başvurusu yapılabilecek 36 ay vadeye kadar almış olduğunuz Kredi ödeme tablosu oluşturarak geri ödemesini yapacaksınız. Denizbank ve Yapı kredi bankası tarafından başlatılan Bu kampanyada nakit ihtiyacı olacak vatandaşlar başvurularını sms ile ve internet üzerinden yapabilecek. Başvuru yaptıktan sonra banka sizin kimlik numaranız üzerinden sorgulama yaparak ne kadar kredi onayı aldığınız hakkında bilgileri mesaj ile gönderecek. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar başvuruları da bu banka üzerinden yapmak istiyorsa kendine uygun olan bankaya seçtikten sonra o bankanın sms kredi servisini kullanabilir.

Denizbank üzerinden başvuru yapmak isteyen kişiler cep telefonlarının Mesaj kısmına girerek 3280 numarasına kredim yazıp boşluk bırakıp t.c. kimlik numarasını yazarak göndermeleri yeterli olacaktır. 3280 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu sizlere sunacaktır. İhtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar onay olursa en yakın banka şubesinden kimlikle birlikte 9800 TL kredi ödemesini hesabına yatırabilir. Banka üzerinden başvuru yapmak isteyen kişiler ise en yakın DenizBank şubesine giderek ihtiyaç kredisi kullanabilir.

Yapı Kredi Bankası da yapmış olduğu Bu kampanyada sms ile ihtiyaç kredisi imkanından faydalandırmaktadır. Sms ile Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler bireysel yazıp boşluk bırakıp t.c. kimlik numarasını yazıp boşluk bırakıp aylık gelir yazarak bu mesaja 4411 numarasına göndermelidir yeterli olacaktır. Kredi onay almanız durumunda size en yakın Yapı Kredi Bankası şubesine giderek kredinizi kullanabilir ve hesabınıza yatırabilirsiniz. Bankalar düşük faiz oranları ile size 9800 TL ödeme verirken 36 ay vadeye kadar işlem yapmaktadır.