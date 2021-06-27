TC Vatandaşı Olan Herkesi İlgilendiren Haber Duyuruldu: Temmuz Ayı Başında IBAN ve PTT Hesaplarına Yatacak

Ülkemizin yaşamış olduğu pandemi sebebiyle oldukça sıkıntılı ve ekonomik zor günler geçiriyoruz. Türkiye'de de koronavirüs etkisi devam ediyor. Koronavirüs vaka sayılarının sıfırlanacağı günleri bekliyoruz. Vaka sayıları sıfırlanmadığı için bazı kısıtlamalar yapılıyor ve bu kısıtlamalardan etkilenenlere de ücretsiz destek veriliyor. Bu ay devlet tarafından verilecek nakdi ücret desteği , ne zaman yatacak, uzayacak mı merak edilmektedir. Temmuz ayı ve Haziran ayı ücretleri hakkında bilgiler verildi.

Pandemi dönemi boyunca en çok araştırılan konulardan birisi nakdi ücret desteği olmakta. Ülkemizdeki vatandaşlarımız bu desteğin uzatılması için sosyal medya hesaplarında sıkıntılarını dile getirdiler. Son alınan bilgilere göre nakdi ücret desteği, 30 Haziran 2021 Tarihinde son buluyor. Haziran ayı ücretlerini ise Temmuz ayında alacaksınız.

Ödemeler Nasıl Yapılacak?

HAziran ayının ödemeleri Temmuz ayının ilk haftasında yapılacak. Banka hesaplarına yatacak olan bu destek ücretleri, banka hesabı olmayan kişiler için ise PTT hesaplarına yatacak. PTT'ye yatan parayı e-devlet üzerinden sorgulama yaparak öğrenebilirsiniz. Nakdi Ücret Desteği yatan kişiler, en yakın PTT şubesine giderek, bu destek ödemesini kimliği ile son kez çekecektir.

Banka hesap numarası verenler ise, IBAN numarası verdiği hesabı kontrol edebilirler. Daha önceden aldığınız hesap ile son kez ödemelerinizi Temmuz ayının ilk haftasında yapacaksınız. Nakdi Ücret Desteği ile birlikte, temmuz ayında beklenen bir diğer ödeme ise 4.faz pandemi yardımı olmaktadır.

4.Faz Pandemi Yardımı Olacak mı?

Kurban Bayramı öncesinde verilmesi planlanan pandemi destek yardımlarının 4. olan 1100 TL, henüz net bir açıklama olmasa da emekli bayram ikramiyeleri ile aynı tarihte yatacağı konuşuluyor. 4.faz ödemeleri için başvuru yapmak isteyenler, e-devlet internet sitesi üzerinden başvuru yapabilecekler. Ayrıca hesaba para yatıp yatmadığını da bu şekilde öğrenebilecekler. 4.Faz pandemi yardımı alamayan kişiler ise pandemi destek ödemesi bulunmamıştır ibaresini görecekler. 1. 2. ve 3. destekleri alan kişilerin ise başvuru yapmasına gerek yok.

Emekliye İkramiye Yatacak

Ramazan Bayramı öncesinde 1.100 TL ödenen bayram ikramiyelerinden ikincisi de Kurban Bayramı öncesindeki hafta emeklinin hesaplarına yatacaktır. 1.100 TL ödeme alınacaktır. Kurban bayramı öncesinde 12 Temmuz itibariyle hesaplara yatması bekliyor. Her hangi bir başvuru yapmanıza gerek yok. Maaş aldığınız hesabı kontrol edebilirsiniz.