TC Kimlik Üzerinden 8000 TL Ödeme Yatıyor! Kimliğinizi Gösterin PTT'den Alın!

PTT üzerinden başlatılan yeni kampanyada 8000 TL'ye kadar ödeme olacak olan vatandaşlar için TC kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulamalar ile birlikte kimlikleri ile birlikte gelir belgesiz kredi kullanabileceği Haberi geldi. PTT ve aktif Bank arasında başlatılacak olan bu ihtiyaç kredisi kampanyasında nakit ihtiyacı olan kişilere 90 gün ertelemeli olarak işlemler gerçekleştirilecek ve onaylanan bu krediler aynı gün içinde 36 ay vadeli olarak PTT şubeleri üzerinden kimliğinizi göstererek alabileceksiniz. PTT ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar Kredi şartlarına uygun olmaları durumunda aynı gün içinde hesaplarını alacakları ödemeler ile birlikte kredilerini banka şubelerine gitmeden hızlı bir şekilde ya alabilecek ve onaylanan bu kredileri tekrardan hesaplarına yatırabileceklerdir.

PTT üzerinden tüm bireysel müşteriler faydalanacak

Son zamanlarda yapılan ihtiyaç kredisi kampanyaları ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin PTT üzerinden yapmış oldukları başvurularda 8000 TL'ye kadar ödeme alabilecekleri yeni kampanya duyurusu paylaşıldı. Kredi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar için PTT ve aktif Bank arasında 36 ay vadeye kadar verilecek olan bu kredilerde ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yaparak sizler de kredi puanı düşük olması durumunda kredi onayı alabileceksiniz.

PTT 18 yaşından büyük olan bireysel müşteriler için başlatmış olduğu Bu kampanyada en yakın PTT şubesine giderek de işlemlerinizi gerçekleştirebilecek ve onaylanan bu kredileri 5 dakika içerisinde hesaplarınıza yatırarak da kullanabileceksiniz. PTT üzerinden Cep telefonunuz aracılığı ile birlikte SMS atarak Kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız 7/24 başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bir kampanya hazırlanmış olup sizler için sunulmuştur. cep telefonunuzun Mesaj kısmına girerek PTT yazın boşluk bırakın ve t.c kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 30 50 numarasına göndererek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.