TC kimlik sonu 02468 olanların hesaplarına bugün sonrası 60.000 TL ödeme yatacak...

T.c kimlik numaramız üzerinden yapacağınız Kredi başvurularında şartlara uygun olan vatandaşlar 60.000 TL ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa başvurularını banka şubeleri üzerinden hızlı bir şekilde yapabilmektedirler. T.c kimlik numaranızı üzerinden yapılacak olan Kredi başvurularında şartlara uygun olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilir ve onaylanan bu krediler aynı gün içinde hesapları ödemeler olarak yatırılmaktadır. Kimlik numaranız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular sonrasında sizler de Yapı Kredi Bankası üzerinden 60.000 TL kredi kullanmak istiyorsanız banka kredi puanınızın 1500 ve üzerinde olması banka tarafından istenen ilk şart olarak belirtilmiştir.

Yapı Kredi Bankası üzerinden 60 bin TL kredi başvurusu

T.c kimlik numarası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların banka kredi puanı uygun olması durumunda başvurularını gerçekleştirebilecekleri bu banka üzerinden cep telefonu aracılığı ile birlikte SMS atabilmektedir.

TC kimlik numarası üzerinden yapılacak olan başvurularda özellikle Cep telefonunuz üzerinden atmış olduğunuz mesaj sonrasında kredi onayı alacak olan vatandaşların aynı gün içinde hesaplarına ödemeler yatırılabileceği haberi de geldi.

SMS ile kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar nakit ihtiyacı olması durumunda şartlara uygun olarak 44 11 numarasını atacakları ücretli bir mesaj ile birlikte hemen ne kadar kredi onayı aldıklarını görebilmektedir. Bireysel yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın aylık gelirinizi yazın boşluk bırakın ve doğum tarihinizi yazarak bu mesajı 44 11 numarasına göndermeniz durumunda Yapı Kredi Bankası üzerinden kimlik numaranız aracılığı ile birlikte yapılacak olan sorgulama Sonrasında ne kadar bu banka üzerinden tüketici kredisi aldığınızı göreceksiniz.

T.c kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında bireysel müşterilerin aynı gün içinde hesaplarını alacakları bu ödemeleri Yapı Kredi Bankası mobil uygulaması üzerinden de 7/24 kullanabileceğini bilmesi gerekiyor.