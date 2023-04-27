TC Kimlik Son Rakamı 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 Olanlar Dikkat! PTT Aracılığıyla 2392 TL Sosyal Yardım Alın!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi vatandaşlarına yönelik sosyal yardım ve destek ödemelerine hız kesmeden devam ediyor. Mart ayı itibariyle başlayan ödemeler arasında, Türkiye Aile Destek Yardımı da bulunuyor. Bu yardım kapsamında, TC Kimlik numarasının son rakamı 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 olan kişiler, PTT aracılığıyla 2392 TL sosyal yardım alabilecek.

Başvurular e-devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor ve ödemeler genellikle PTT aracılığıyla yapılıyor. Ayrıca, IBAN numarası verenler banka hesaplarından da ödeme alabilecekler. Ancak başvuru esnasında belirtilen şartların eksiksiz olarak sağlanması gerekiyor.

Türkiye Aile Destek Yardımı'ndan faydalanmak için, hane başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması gerekiyor. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve ailedeki kişi sayısına göre belirlenmiş asgari gelir sınırının altında olan kişiler başvuru yapabilirler.

Başvuru işlemleri iki şekilde gerçekleştirilebilir. İlk yöntem olarak, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuru yapmak mümkündür. Başvuru işlemleri bizzat vakıf merkezlerine gidilerek veya online olarak e-devlet üzerinden tamamlanabilir. İkinci yöntem ise PTT aracılığıyla yapılan başvurulardır. Başvuru sonrasında yapılan incelemeler sonucunda yardım ödemeleri onaylanan kişiler, T.C. kimlik kartları ile birlikte PTT şubelerine giderek ödeme alabilirler.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan Türkiye Aile Destek Yardımı, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi kişilerin maddi açıdan desteklenmesi için düzenli olarak yapılan bir ödemedir. Bu yardım sayesinde, ihtiyaç sahibi vatandaşlar her ay düzenli bir gelire sahip olabilirler. Başvuru şartlarına uygun olan kişilerin başvuruları online olarak e-devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına giderek yapabilirler.