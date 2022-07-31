TC Kimlik Numarasıyla Başvuru Yapanlar Alabilecek! 450, 550, 600 TL Nakit Para Verilecek

Geçtiğimiz günlerde Aile Bakanlığı yapmış olduğu açıklamasında ihtiyaç sahibi ailelere 450, 550 ve 600 TL ödeme yapılacağını duyurmuştu. 12 ay boyunca ödenecek olan Aile Destek Paketi’ne başvuruların nasıl ve ne zaman yapılacağı da merak konusu oldu…



Aile Destek Programı Başvuruları Başladı



Bakan Yanık, yaklaşık 4 milyon hanenin yararlanması beklenen Aile Destek Programı başvuru tarihlerinin 27 Haziran'da başlayacağını duyurmuştu. Aylık 450, 550 ve 600 lira olmak üzere üç segmentte verilecek desteklerle yıllık 5 bin 400 lira ila 7 bin 200 lira arasında destek sağlanacak. Aile Destek Programı kapsamındaki destekler 12 ay boyunca sürekli olarak yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, önemli bir açıklamada bulundu. Yanık, Aile Destek Programı hakkında merak edilenleri aktardı. Çalışan ve emekli vatandaşların da bu destekten yararlanabileceklerini söyledi.



Başvurular Nasıl Yapılacak?



Aile Destek Paketi’ne başvuruda bulunmak isteyenler başvuruların nasıl yapılacağını merak ediyor. İhtiyaç sahibi ailelere sırası ile 450, 550 ve 600 TL’lik ödemeler yapılacak. Başvurular T.C. kimlik numarası ile e-Devlet üzerinden yapılacak.



Aile Destek Programı ile Ne Amaçlanıyor?



Türkiye Aile Destek Programından yoksul ya da başkaca dezavantajları bulunan gruplar yararlanacak. Aile Destek Programı ile ekstra bir dezavantaja gerek kalmaksızın, sosyoekomomik düzeyi belirlenenin altında olan vatandaşlar desteklenecek.



Aile Destek Programı Başvuru Şartları Nelerdir?



Aile Destek Programına başvuru şartları ise şöyle sıralandı:



-Türk vatandaşı olmaması,

-Mavi Kart sahibi olması,

-Hanesinde kamu işçisi, memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

-Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

-Kişinin 18 yaşından küçük olması,



-Ayrıca destekten yararlanabilmek için hanedeki kişi başına gelirin net asgari ücretin 3’te 1’inden yani 1.833 liradan az olması gerekiyor. 4 kişilik bir ailede 7 bin 300 liranın altında gelir varsa destekten yararlanılabilir.



Aile Destek Programı Ödemeleri Ne Kadar?



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, katıldığı bir televizyon programında Türkiye Aile Destek Programı'ndan yılda yaklaşık 4 milyon hanenin yararlanmasını beklediklerini belirterek, "Hanelerin gelir durumlarına göre belli birtakım şartları var. Aylık 450, 550, 600 olmak üzere üç segmentte destek vereceğiz" dedi. Bakan Yanık, "Türkiye Aile Destek Programı'ndan yılda yaklaşık 4 milyon hanenin yararlanmasını bekliyoruz. Hanelerin gelir durumlarına göre belli birtakım şartları var. Aylık 450, 550, 600 lira olmak üzere üç segmentte destek vereceğiz. Yıllık 5 bin 400 ila 7 bin 200 lira arasında değişecek. Bunu 12 ay boyunca süreli ve düzenli yapmış olacağız. Başvuruları inşallah 27 Haziran Pazartesi günü almaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.



Bakan Yanık Destek Programının Detaylarını Açıkladı



Bakan Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye ürettiği refahı paylaşıyor. Güçlü bir sosyal devlet olmanın sonucu olarak hayata geçirilen sosyal yardım uygulamamız Türkiye Aile Destek Programına çalışanlar ve emekliler de başvuru yapabilecek. Çalışanlarımız: Genel şartları taşımaları ve hanede kişi başı düşen gelirin net asgari ücret tutarının 1/3'ünden az olması koşuluyla; özel sektör çalışanları esnaf, sanatkar ve diğer bağımsız çalışanlar faydalanabilecektir. Emeklilerimiz: Genel şartları taşımaları ve hanede kişi başı düşen gelirin net asgari ücret tutarının 1/3'ünden az olması koşuluyla; SSK emeklileri BAĞKUR emeklileri Emekli Sandığı emeklileri SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı emeklilerinin dul, yetimleri faydalanabilecektir” dedi.