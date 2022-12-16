TC Kimlik Numarasının Son Rakamı 0'dan Başlayan 2-4-6 ve 8 İle Bitenlere Müjde! Bu Parayı Almak İçin Başvuru

Kimlik numarası üzerinden yapılacak olan başvurularda, Yapı Kredi Bankası, sizlere uygun faiz oranları ile birlikte kredi imkanı sağlamaya devam edecek. Ekonomik sıkıntı yaşayan tüm vatandaşlara 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak kredi imkanı sağlayacak olan Yapı Kredi Bankası, 36 ay vadeli kredi ödemelerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde işlemlerini yaparak, kredi ödemeleri de hızlı bir şekilde vereceğini açıkladı. Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, başvurularını gerçekleştirebileceğiniz ve kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılarak destek kredilerinden faydalanacak olan tüm vatandaşların nakit ihtiyacınızın olması durumunda işlemleriniz 5 dakika içerisinde yapılmaktadır.

SMS İLE KREDİ BAŞVURUSU

Sms ile kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için yapılan kampanyada özellikle cep telefonunuz üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka şartlarına uygun olmanız durumunda, sizlerde ihtiyaç kredisi başvurunuzu kısa mesaj atarak hemen yapabilirsiniz. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, banka şartlarına uygun olmaları durumunda, diledikleri zaman kredi ödemelerini hesaplarına yatırarak kullanabilmektedirler.

Cep telefonunuz üzerinden SMS ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, bireysel, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın aylık geliri yazarak boşluk bırakın ve doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazarak, 44 11 numarasına mesaj olarak gönderin. 44 11 numarasına göndermiş olduğunu, mesaj sonrasında değerlendirme sizlere kısa bir süre içerisinde verilerek, kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte ne kadar kredi onayı aldığınız hakkında bilgiler kısa mesaj ile size gönderilecektir. Kredi onay almanız durumunda da en yakın Yapı Kredi Bankası şubesine giderek, sadece kimliğinizi vererek, kredi başvurusunu tamamlayabilir ve onaylanan tutarı bireysel müşteri temsilcisi üzerinden çekebilirsiniz.