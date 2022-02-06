TC Kimlik Numarasının Son Hanesine Göre Ödeme Almak İsteyenlere Son Uyarı Yapıldı. Kimlik numarasına göre 15 bin TL'ye kadar ödeme almak isteyen vatandaşlara Şubat ayı sonuna kadar ödemeler yapmaya devam edilecek. 15.000 TL ödeme almak isteyen kişiler ilk taksit ödemelerinde 3 ay erteleme toplamda ise 36 ay vadeli ihtiyaç kredisini özel bankalar aracılığı ile alabilecek. Kimlik numarasını 15.000 TL ödeme almak isteyen vatandaşlar bu ödemeleri İhtiyaç Kredisi olarak alabilecekleri gibi düşük faiz oranları ile kredi kullanabilmeleri için de banka kredi puanı yüksek olması gerekiyor. Oturduğunuz yerden hızlı bir şekilde başvurunuzu gerçekleştirebilecek ve 15 bin TL'ye kadar hızlı bir şekilde banka üzerinden ödeme alabileceksiniz.

Denizbank üzerinden başvuru nasıl yapılır?

Denizbank acil ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar için yapmış olduğu Bu kampanyada ihtiyaç kredisi başvurusu SMS ile veya internet sitesi üzerinden başvuru yaparak almaktadır. Denizbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler Kredi taksitlerini ödemek istiyorlarsa banka şubelerine giderek veya bankanın internet bankacılığını kullanarak işlem yapabileceklerdir. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak için bireysel ihtiyaç kredisi kullanması gerekiyor. Banka yapmış olduğu kampanyada 15 bin TL'ye kadar Sadece t.c. kimlik numaranız üzerinden onay alan vatandaşlara gelir belgesiz olarak işlem yapacak. Cep telefonunuzun Mesaj kısmına girerek kredim yazın boşluk bırakın t.c. kimlik numaranızı yazarak 3280 numarasına gönderin. DenizBank'ın yapmış olduğu bu kampanya İhtiyaç Kredisi olarak sizlere geri dönüş yapacak ve kredi onay almanız durumunda onaylı mesaj ve kendi kimliğinizi alarak en yakın DenizBank şubesine giderek kredi kullanabileceksiniz.

Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Garanti Bankası bireysel ihtiyaç kredisi olarak 15 bin TL'ye kadar gelir belgesiz olarak Kredi vereceğini duyurdu. t.c. kimlik numaranız üzerinden yapacağınız başvuruda banka kredi notu 1100 ve üzerinde olan vatandaşlar Garanti Bankası şubelerinden Sadece kimliklerini vererek ne kadar kredi onayı aldıklarını görebilir. Garanti Bankası sigortalı olarak çalışan vatandaşlar için yapmış olduğu Bu kampanyada sigortalı durumunun 90 gün olması ve aynı iş yerinde çalışıyor olmasına dikkat etmektedir.