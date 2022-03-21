TC kimlik numarasının ilk 3 hanesine göre 14200 TL ödemeler hesaba yattı! Kimlik numaranıza göre, 14200 TL ödeme almak isteyen vatandaşlar, özel bankaların vatandaşlar için sunmuş olduğu bu kampanyalarına katılarak, hızlı birşekilde sonuç alabilmektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda 14200 TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşlar, 36 ay vadeye kadar bu ödemelerde taksit yapabilir ve ilk kredi taksit ödemesini de 3 ay erteleyebilir. 14200 TL ödeme almak isteyen vatandaşlar, özel bankaların sunduğu bu kampanyalara katılarak, hızlı bir şekilde onay alabiliyor ve banka kredi politikalarına uygun olması durumunda aynı gün içinde sonuç alabiliyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını 5 dakika içerisinde kendi hesaplarına yatırabiliyor.

14200 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olması durumunda nakit kredi kullanacağını söylemek isteriz. 14200 TL ödeme alacak olan kişilerin ayrıca bireysel müşteri olması ve düzenli bir gelirinin olmasıda şarttır. Belirtilen bu şartlara uygun olan vatandaşlarım, aşağıdaki bankalar üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, hemen onayı alabilir.

Akbank üzerinden 14200 TL'ye başvuru nasıl yapılır.?

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişiler başvurularını SMS ile veya internet bankacılığını kullanarak yapabiliyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Akbank'a 14200 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilere cep telefonları üzerinden mesaj atarak hemen sonuç vereceğini açıkladı. Kredi yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı da yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderin. 44 25 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka 5 dakika içerisinde sizlere kredi sonucunu verecek, onaylanan tutarı, hemen söyleyecektir. Akbank, üzerinde hesabı olan vatandaşlar ise Akbank'ın Direkt uygulamasına giriş yaparak buradan ihtiyaç kredisi başvurusu yapması durumunda, şubelere gitmeden kendi hesabına hemen ödeme alabilecek. Akbank İhtiyaç Kredisi başvurusu yaptıktan sonra kredi onayı alacak olan kişiler, onaylanan tutarı, kendi hesaplarında, hemen görebilir.

Yapı Kredi Bankası, 14200 TL'ye kadar da SMS ile başvuru imkanı sağlıyor

Yapı Kredi Bankası üzerinden işlem yapacak olan vatandaşlar, 14200 TL'ye kadar nakit kredi kullanmaları durumunda hemen işlemlerini gerçekleştirerek başvurularını yapabilecektir. Sms ile kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler Bireysel yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazıp boşluk bırakıp aylık gelirlerini yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına göndermesi durumunda ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmış olacaktır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda banka şubeleri üzerinden kredi kullanacak olan kişilere en yakın Yapı Kredi Bankası şubesine giderek, kimlikleri ve gelir belgesiyle birlikte düşük faizle kredi kullanabiliyor.