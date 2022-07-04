TC kimlik numarasını bilenlere 10.000 TL ödeme başladı! Başvurunuzu kimlik, ehliyet ile yapın!

Denizbank, başlatmış olduğu yeni kredi kampanyasında, kişilerin TC kimlik numaraları üzerinden sorgulamalarını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Denizbank üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar, kimlik numaraları üzerinden yapacakları kredi başvuruları ile birlikte hızlı bir şekilde banka üzerinden kredi alabilecek ve nakit kredi imkanlarından bugünfaydalanabilecek.

Banka kredisi kullanacak olan kişiler başvurularını gerçekleştirmek istiyorsa, banka kredi puanına uygun olması gerekiyor. Banka kredi puanı uygun olan vatandaşların ihtiyaç kredisi kullanmaları durumunda kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulamalar ile birlikte bankadan 10.000 TL'ye kadar kredi imkanından faydalanacağını da söylemek istiyoruz. Tc kimlik numarası üzerinden verilecek olan 10000 TL, ödemelerde 36 ay vadeli olarak işlemlerinizi gerçekleştirebilecek ve nakit kredi kullanabileceksiniz.

Denizbank üzerinden başvurular nasıl yapılır?

Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan kredi başvuruları ile birlikte vatandaşlar, 36 ay vadeye kadar işlemlerini gerçekleştirebilmektedirler. Sms ile kredi kullanacak olan kişiler cep telefonları üzerinden ücretli bir mesaj atması gerekmektedir. Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli olarak işlem yapabilmektedirler. Kredi kullanacak olan kişiler kredi imkanından faydalanmak istiyorlarsa başvurularını hemen gerçekleştirebiliyor.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, işlemlerinizi kolay bir şekilde yapmak istiyorsanız, ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olan bu kredileri cep telefonunuz üzerinden SMS atarak katılabilirsiniz. Acil ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar SMS ile şu şekilde kredi başvurusunda bulunabilmektedir.

Kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numarasını yazarak mesajı 32 80 numarasına göndermeniz durumunda, Denizbank üzerinden yapılacak olan cebimde kredi kampanyasına katılmış olursunuz. 32 80 numarasına gönderilen mesaj sonrasında kredi onayı alacak olan vatandaşların en yakın banka şubelerine giderek, krediyi kimlikleriyle birlikte hesaplarına yatırarak kullanabilmektedirler. Cep telefonunuz üzerinden başvurunuzu yapmak istiyorsanız, kimlik numaranız üzerinden 32 80 numarasına başvurunuzu gerçekleştirerek, işlem yapabilir veya Denizbank'ın mobil uygulamasını kullanarak da internet bankacılığı aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi kampanyasına cep telefonunuz üzerinden bu uygulama aracılığıyla katılabilirsiniz.