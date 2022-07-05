TC kimlik numarasından 10 bin TL üzerinde kredi verileceği açıklandı! Son DAKİKA!

Garanti Bankası 10 bin TL’yi Geçen Nakit Kredi Olanağı Sunuyor: Herkes Bu Krediyi Alabilecek

Garanti Bankası, son dakikada duyurusunu yapmış olduğu kampanyasıyla beraber herkese 10 bin TL ve üzerinde yeni bir nakit kredi olanağı vereceğini açıklamış oldu. Kampanyaya katılmak isteyen kişiler belirli şartları taşımalıdır. Bu şekilde daha hızlı bir biçimde nakit kredi alınabilmiş olur. Bankalar sayesinde kredi başvurusu yapacak olanların her zaman seçtiği bankalardan biri olan Garanti Bankası, hem ATM’lerden hem de dijital şekilde, aynı esnada da manuel biçimde kredi başvurusu alan bankalardan da bir tanesi olmuştur. Düşük düzeydeki faiz oranlarıyla kredi almak isteyenler, Garanti Bankası’ndan en düşük limite sahip 10 bin TL’yi de gayet rahat bir biçimde alabilmiş olur.

Garanti Bankası, kendi kredi politikalarına ayak uyduracak biçimde hazırlamış olduğu bu ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamı içerisinde 36 ay vadeye sahip haldeki ve doksan gün ertelemeyle gelen krediyi banka müşterisi olan bireylere daha düşük faiz oranlarıyla sunar. Garanti Bankası’nın herhangi bir şubesini bile ziyaret edecek vakte sahip olmayanlar ise bu bankada hesabı olması durumunda online bir biçimde de başvurusunu tamamlayabilir. Böylece sorunsuz şekilde başvuru süreci geçirilir ve sonuç beklenmeye başlanır. Garanti Bankası’nın sağladığı bu muhteşem kampanyaya katılmak için acele edin; her an kampanya sonlanabilir. Başvurunuzu hiç şubeye gitmeden yapabileceğinizi de unutmayın deriz.