TC Kimlik Numarasına Göre Verilen 5000 TL - 10000 TL Ödemeler İçin Son 13 Gün

Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için yapılan bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilerin TC kimlik numaraları üzerinden sorgulama yapılarak, 10000 TL'ye kadar ödeme veriliyor. Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama sonrasında banka kredi ve kredi kartı geçmişiniz hesaplanarak oluşturulan kredi notu 1200 ve üzerinde olması durumunda bankalar üzerinden şubelere gitmeden kredi kullanabileceksiniz. Yapılan bu kampanyalarda bankalar düşük faiz oranları ile işlem yaparken, aralık ayı sonuna kadar bu faiz oranlarını koruyacağını açıkladı.

ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız ve acil paraya ihtiyacınız var ise bankalar üzerinden yapılan bu kampanyalara katılarak, hemen başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapacağınız sorgulama sonrasında 5 dakika içerisinde kredi onayı alıp alamadığınızı hemen göreceksiniz.

QNB Finansbank

Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlara acil ihtiyaçları olması durumunda bu banka üzerinden 5 dakika içerisinde kredi sonucu, öğrenebilir. Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, TC kimlik numaranıza 50 30 numarasına mesaj olarak gönderebilir ve kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Acil ihtiyacı olan vatandaşlara ayrıca bankanın resmi internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da, Finansbank üzerinden kredi alabiliyor. Yapılan başvurularda kredi onayı alan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde hemen sonucunu öğrenebilir, onaylanan tutarı en yakın banka şubesinden kimlikleriyle birlikte gelir, vergisiz kullanabilir.

Yapı Kredi Bankası

Yapı Kredi Bankası üzerinden de ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, 10000 TL için SMS atabilir. Sms ile kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler, Yapı Kredi Bankası, SMS kredi numarası olan 44 11 numarasına hemen mesaj atması gerekiyor. Sms ile kredi başvurusu yapmak için bireysel, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazarak, 44 11 numarasına bu mesajı gönderin. ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler bu şekilde yapmış oldukları başvuru ile birlikte Yapı Kredi Bankası üzerinden 5 dakika içerisinde kredi sonucu öğrenebilecek. Sms ile başvuru yapamayan kişiler ise bankanın resmi internet sitesine girebilir veya en yakın banka ATM'sine giderek buradan kredi başvurusunda bulunabilir.