TC kimlik numarasına göre ödemeler! Kimlik kartınızdaki son rakam 0-2-4-6-8 olursa, 20.000 TL hemen alın!

Tc kimlik numarasına göre, sizler de kimlik kartınız üzerinden 20.000 TL ödeme almak istiyorsanız, bankalar üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Aşağıda verilen bankaların resmi internet siteleri üzerinden yapmış oldukları duyurular ile birlikte vatandaşlara 20.000 TL kadar ödeme vereceğini açıkladı.

Akbank

Denizbank,

Ziraat Bankası

Vakıfbank

QNB Finansbank

QNB Finansbank

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşların banka kredi puanı 1300 ve üzerinde olması durumunda bu banka üzerinden ihtiyaç kredilerinde hızlı bir şekilde alabileceğini söyleyebiliriz. 1300 ve üzerinde ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşların puanı olması durumunda banka SMS ile ihtiyaç kredisi imkanından sizlere faydalanmanıza olanak sağlayacaktır. Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar SMS ile ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa hızlı bir şekilde kredi alabilmektedir. Tc kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak gönderebilir ve kredi imkanından faydalanabilirsiniz. Tc kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak gönderdikten sonra ihtiyaç kredisi imkanından faydalanabilecek onaylanan tutarı aynı gün içinde kendi hesabınıza hızlı bir şekilde yaptırabileceksiniz.

Denizbank

Denizbank üzerinden SMS ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, Denizbank'ın cebimde kredi kampanyasına katılabilir veya sms atmadan kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, bankanın internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak işlem yapabilirsiniz. Denizbank üzerinden cep telefonunuz aracılığı ile birlikte SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız Kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak bu mesaji 32 80 numarasına gönderin. Gönderilen mesaj sonrasında banka 5 dakika içerisinde sizlere kredi sonucunu verecek ve onaylanan tutarın nekadar olduğu hakkında bilgileri gönderdikten sonra size en yakın banka şubesine davet ederek, onaylanan tutarı kullandırmaktadır.

Akbank

20000 TL kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara acil kredi imkanından faydalanmak istiyorlarsa, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebilecekleri ve Akbank Direkt uygulaması kredisine başvuru yapabiliyor. Akbank'ın internet bankacılığı uygulaması olan Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredileri başvurularında 5 dakika içerisinde sizlere kredi sonucu verilecek, onaylanan tutarı, hemen aynı gün içinde hesabınıza yatıran kullanabileceksiniz. Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyası dahilinde işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 5 dakika içerisinde sonucunu öğrenebilmektedirler.