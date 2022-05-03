TC kimlik numarasına göre ödemeler 10.000 TL olacak! Bankadan açıklama hemen geldi

Akbank üzerinden nakit isteyenler, duyuru yapıldı! Akbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak kişilere yeni bir haber geldi. Akbank nakit kredi kullanmak isteyenler için başvuru yapacak olan kişilere tc kimlik numarası üzerinden değerlendirme yapılarak 10.000 TL ödeme verilecek. 10.000 TL'ye kadar nakit kredi alacak olan kişilere 1200 ve üzerinde kredi puanı olması gerekiyor. Nakit ihtiyacı olan kişilere hemen destek ödemesi yapacak olan Akbank, 10000 TL'ye kadar 36 ay vadeye kadar nakit kredi kullanılacaktır. Acil ihtiyacı olan kişilere başvuru yaparak Akbank kredisi alabilirler. Akbank nakit kredisi alacak kişiler, bankadan SMS ile ve internet üzerinden başvuru YAPABİLECEKSİNİZ.

Akbank SMS kredi! Başvurusu nasıl yapılır?

Akbank anında nakit imkanı için başvuru yapacak olan kişilere 10.000 TL'ye kadar kredi verilecektir. SMS ile başvuru yapmak için KREDİ TC KİMLİK yazarak 4425 numarasına göndererek hemen başvuru yapacaksınız! Akbank duyurusu yapıldıktan sonra kişilere bu şekilde ödemeler vermektedir. Akbank emekli ve çalışan kişilere hemen ödeme yapılmaktadır.

Emekliye başvuru yaparak kredi kullanacak olan kişiler, uygun faizlerle kredileri hemen hesaplarına atabileceksiniz. Akbank üzerinden akbank direkt uygulamasına giriş yaparak hemen işlem yapabileceksiniz ve kredinizi hesabınıza atabileceksiniz. Akbank direkt uygulaması üzerinden başvuru yaparak kredi kullanacak olan kişilere banka hızlı bir şekilde hemen ihtiyaç kredisi imkanı sunacaktır. Akbank nakit kredi kullanacak olan kişiler, 36 ay vadeye kadar kredi alırken, 3 ay ertelemeli işlem yapabilirler. Banka faiz oranları ise 2.00 olarak belirlenmektedir.