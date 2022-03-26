T.C. Kimlik Numarasına Göre Ödeme Yapılacak! Son Rakamı 0-2-4-6-8 Olan Vatandaşlara 11.250 TL Ödeme…

T.C. kimlik numarasına göre ödeme yapılacak. T.C. kimlik numarasının son hanesi 0-2-4-6-8 olan vatandaşlara toplam 11.250 TL ödeme yapılacak. Başvuru yaparak alınacak olan ödemeler bankalar tarafından yapılıyor. Detaylar haberimizde…

T.C. kimlik numarasının son hanesi 0-2-4-6-8 olan vatandaşlar 11.250 TL ödemeye hak kazanıyor. Ödemeler yapıldı. Başvuru yaparak alınacak olan bu ödemeler bankalar tarafından yapılıyor. Nakit ihtiyacı duyan vatandaşlar bu ödemeden faydalanabilmeleri için bankalar üzerinden sorgulama yapabilir. Kimlik sorgulamasından size uygun olan kampanyaya katılım sağlayabilirsiniz.

T.C. Kimlik numarasının son hanesine göre bankalar kredi notu sorguluyor. Bu şekilde yapılan sorgulama sonucu kredi notu uygun olan vatandaşlara kimlikleri ile birlikte gelmeleri halinde gelir belgesiz 11.250 TL ödeme yapıyor. Özel bankalar tarafından başlatılan kampanyaya 18 yaşından büyük olanlar katılabilecek.

Denizbank üzerinden 11.250 TL ödeme

Özel banka olarak hizmet veren banklar arasında ne çok tercih edilen Denizbank, 11.250 TL ödemesini vatandaşlara yapıyor. T.C. kimlik numarası üzerinden ödeme alabilmek için SMS yöntemi kullanmanın yanı sıra bankanın internet sitesi üzerinden de başvuru yapılabiliyor.

SMS atmak için KREDİM yazarak boşluk bırakılır, T.C. kimlik numarası eksiksiz olarak yazılarak 3280 numaraya mesaj olarak gönderilir. Bu şekilde başvuru yapıldıktan sonra onay alınabilmesi için banka kredi notunun en az 1200 ve üzeri puanda olması gerekir.

Yapı Kredi Bankası Üzerinden 11.250 TL Ödeme

Özel banka olarak hizmet veren bankalardan bir tanesi olan Yapı kredi bankası, başvuru yapan vatandaşlara bu imkânı sağlıyor. Başvuru yapmak için mobil uygulama kullanılabilir. Hesabınız üzerinden internet şifresi alınabilir. Banka üzerinden işlem yapacak olan vatandaşlara banka, hemen sonuç bildiriyor. SMS yolu ile başvuru yapmak isteyenler, SMS atarak kredi sonucunu öğrenebilir. Başvuru sonucundan onaylanan kredide 3 ay erteleme imkânı da mevcut. 11.250 TL tutarındaki ödemeden faydalanmak isteyenler, T.C. KİMLİK aylık gelir yazarak, bu mesajı 4411 numarasına göndererek başvurularını yapabilirler.

Denizbank ile Yapı Kredi Bankası dışında tercih edilen bir başka banka ise QNB Finansbank önce çıkıyor. T.C. KİMLİK numaranızı 5030 numaraya mesaj atarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Ayrıca TEB, Akbank ve ING Bank üzerinden de başvuru yapılabilir.