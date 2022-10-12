TC Kimlik Numarasına Göre ödeme! Cumhurbaşkanı onay verdi, Emekli ve çalışan alacak

Tc kimlik numaranıza göre, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden Cumhurbaşkanında onay vermiş olduğu ve emekli ve sadece sigortalı olarak çalışan vatandaşların bireysel olarak alabilecekleri 40000 TL kredi kampanyası ekim ayı soyuna kadar devam edecek.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, resmi internet sitesi ve kendi sosyal medya hesapları üzerinden yapmış oldukları duyuru sonrasında ihtiyaç kredisi alabileceğiniz tüm banka şartlarına uygun olan vatandaşların bireysel olarak 40000 TL kredi almaları durumunda devlet destekli, faiz oranlarından yararlanacağını açıkladı. Nakit ihtiyacınızın 40000 TL olması durumunda, sizlerde bu kamu bankaları üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirerek hızlı bir şekilde başvurunuzu yapabilmektesiniz.

BAŞVURU

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 36 ay vadeli olarak işlemlerimizi hızlı bir şekilde yapabileceğinizi söyledi. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşları 90 gün ertelemeli olarak kredi işlemlerini yapmaktadır. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilere 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak sizlere destek kredisinden faydalanmalarına olanak sağlamaktadır.

En yakın banka şubeleri üzerinden de şartlara uygun olarak işlem yapacak olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda kredi işlemlerinizi 5 dakika içerisinde hesaplarınıza yatırabilmektesiniz. Kredi işlemlerini yapacak olan vatandaşlara en yakın banka şubeleri destek verirken, ayrıca banka hesabı olan vatandaşların internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de kredi alabileceğini söylemek istiyoruz.