TC kimlik numarasına göre bankadan 1000 TL nakit avans alabileceksiniz! Son dakika bankadan açıklama!

Alternatif Bank Nakit Avans Kampanyasını Duyurdu! Bankaların belirli dönemlerde başlatmış olduğu kampanyalar vatandaşların nakit ihtiyacının daha rahat karşılayabilmesini destekliyor. Son dönemlerde özellikle faizsiz kredi kullanımı bankaların tercih ettikleri yöntem olmaya başlıyor. Yalnızca kampanya dönemleri içerisinde dikkat çeken bu detay nakit avans kampanyaları ile de destekleniyor. Alternatif bank taksitli nakit avans kampanyasını duyurdu. Online ortamda yapılacak başvuru ile kampanya dönemi içerisinde faizsiz kampanya dönemi dışında ise düşük faiz oranları ile nakit avansa ulaşabilmeyi kolaylaştırıyor.

Evlenmek isteyenler, evini yenilemek isteyenler öğrenci kıyafet ve gıda masrafını karşılamak isteyenler, acil nakit ihtiyacı durumunda yüzde 1.36 faiz oranı ile nakit avans başvurusunu iletebilir. Nakit avans başvurusunda bulunmak isteyenlerin ise Alternatif bank kredi kartı başvurusu yapmış olması gerekiyor.

Alternatif Bank Nakit Avans Kampanyasından Nasıl Yararlanılır?

Ek bir ücret ödemeye gerek kalmadan 12 ay taksit fırsatı ile başvuru işlerine kısa sürede tamamlanabiliyor. Alternatif bank taksitli nakit avans başvurusunda bulunmak isteyenlerin banka ATM'leri üzerinden online internet bankacılığını kullanarak ya da mobil uygulama aracılığı ile başvuruyu iletmesi mümkündür. En az 2 en fazla 12 taksit seçeneği ile ufak miktarlarda geri ödeme yapılabiliyor. Taksitli nakit avans uygulamaları için ek bir ücret talep edilmiyor. İşlem tutarının ise en az 50 TL olması gerekiyor. Üst limit olarak kredi kartında bulunan nakit tutarın miktarı değerlendirmeye alınıyor.

Alternatif Bank Nakit Avans Kampanyası Ödeme Tablosu

Taksitli nakit avans başvurusunda bulunmak isteyenlerin örnek ödeme tablosunu kullanarak geri ödemede aylık taksit tutarını görebilmesi mümkündür. En az 3 taksit en fazla 12 taksit oranı üzerinden değerlendirildiğinde aşağıdaki tablodaki rakamlar detaylı olarak takip edilebilir:

Kredi tutarı: 1000 TL

Taksit sayısı: 3

Taksit tutarı: 344,73 TL

Kredi tutarı: 1000 TL

Taksit sayısı: 12 15 milyon emeklinin beklediği "Nakit Ödeme" onayı Mecliste imzalandı!

Taksit tutarı: 92,83 TL

Alternatif Bank Nakit Avans Kampanyasına Nasıl Başvurulur?

Alternatif bank'ın banka müşterilerine özel sunmuş olduğu kampanyadan yararlanabilmek için mobil uygulama üzerinden kampanyaya katılmak gerekiyor. Bunun için öncelikli olarak banka müşterisi olmak şartı aranıyor. Alternatif bank şubelerine gelinerek ya da internet bankacılığı üzerinden görüntülü görüşme yolu ile ya da başvuru formunu doldurarak müşteri hesabı oluşturulmalı. Ardından kredi kartı başvurusunda bulunulmalıdır. Fiziki olarak kredi kartını teslim alanlar 3 ile 7 iş günü içerisinde başvurular değerlendirmeye alınıyor. Konu üzerine daha detaylı bilgi alabilmek müşteri hizmetleri hattı üzerinden başvuru sürecini takip edebilmek için Alternatif bank müşteri hizmetleri hattı 444 00 55 numarası aranabilir.