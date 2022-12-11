TC kimlik numarasına göre: Akbank, Denizbank ve QNB Finansbank 50.000 TL Ödeme Verecek!

Kimlik numarası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, Akbank Denizbank ve Finansbank tarafından 50000 TL kadar ödeme alacak olan vatandaşlar için duyuru paylaşıldı. Akbank Denizbank ve Finansbank tarafından 50000 TL gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi almak isteyen tüm vatandaşlar için gerçekleştirilecek olan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere gelir belgesiz ihtiyaç kredisi verilecek. Banka kredi puanı uygun olan tüm vatandaşlar nakit ihtiyacı olmaları durumunda, işlemlerinde bankaların internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de kolay bir şekilde yaparak alabileceklerdir.

Denizbank QNB Finansbank ve Akbank tarafından başlatılan bu kampanyada özellikle gelir belgesiz kredi kullanacak olan bireysel müşterilerin daha önce bankalar üzerinden düzenli olarak kredi başvuruları yapıp ödemelerini düzenli olarak yapmaları durumunda daha düşük faiz oranlarıyla birlikte işlem yapılacağı açıklandı.

Tc kimlik numarası üzerinden başvuru:

Tc Kimlik numaranız üzerinden nakit başvurusunda bulunmak istiyorsanız, başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar nakit ihtiyacı olması durumunda bankaların SMS kredi servisini kullanarak işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Denizbank üzerinden SMS ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız kredim TC kimlik doğum tarihi yazarak, 32 80 numarasına mesaj olarak gönderebilirsiniz.

Akbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapacak olan bireysel müşteriler kredi yazıp boşluk bırakıp, kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermesi yeterli olacak.

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar ise sadece kimlik numarasını yazarak, 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeleri durumunda bankanın ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacak ve 50000 TL'ye kadar kredi onayı alıp almadığını öğrenebilecektir. En yakın banka şubeleri üzerinden de işlemlerini kolay bir şekilde gerçekleştirebilecek ve onay olabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden destek kredilerinden faydalanarak hızlı bir şekilde işlem yapabilirsiniz.