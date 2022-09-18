TC kimlik numarasına göre 12-15-20-24-30 bin TL kredi imkanı sağlanıyor! Başvuru yapan alıyor

Tc Kimlik numaranız üzerinden kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olacak şekilde sizlere kredi verilmektedir.

Tc Kimlik numaranız üzerinden Yapı Kredi Bankası ve Denizbank tarafından yapılan bu kampanyalara katılarak, aynı gün içinde işlemlerinizi yapabilecek ve onaylanan kredileri yine aynı gün içinde hesaplarımıza yatırarak kullanabileceksiniz.

Tc kimlik numarası üzerinden yapmış olduğunuz başvurular sonrasında kredi kullanacak olan vatandaşlar, aynı gün içinde destek ödemeleri alabilmeleri için şubelere gitmeden de işlemlerini kolay bir şekilde yapabilmektedirler.

Denizbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden başvuru yaparak, kimlik numaranız üzerinden alacağınız ödemelerde gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi kullanmış olacaksınız. Banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olan tüm vatandaşların nakit ihtiyaçları olması durumunda aynı gün içinde hesaplarına yatıracakları ödemeleriyle birlikte kredilerini 5 dakika içerisinde hesaplarından kullanabilmektedirler.

Denizbank, Üzerinden İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Denizbank üzerinden yapmış olduğunuz ihtiyaç kredisi başvurusunda, banka Değerlendirme Genel Müdürlük tarafından yaparak, sizin kimlik numaranıza göre, ne kadar kredi onayı aldığınız hakkında bilgileri göndermektedir. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılacak olan başvurularda kredi başvurusu sonucu sizin mesaj olarak gönderilir veya SMS ile atmış olduğunuz kredilerde sizlere kısa mesaj ile ne kadar kredi onayı aldığınız banka tarafından gösterilmektedir.

Denizbank, SMS ile cebimde kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazıp boşluk bırakıp doğum tarihini gün ay yıl olarak yazması durumunda bu mesajı: 32 80 numarasına gönderir ise kredi başvurusunda bulunmuş olacaklardır. Denizbank, SMS ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için yapmış olduğu kampanyalarda özellikle kredi kullanacak olan kişileri aynı gün içinde hizmet ödemesi verecek ve mobil uygulama kullanan kişilere ise internet bankacılığından kredi imkanı sağlayacaktır.

Yapı Kredi Bankası, Üzerinden İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar ise başvurularını bankanın mobil uygulaması ve internet sitesi üzerinden yapabildikleri gibi, ayrıca cep telefonları üzerinden SMS atarak da kredi kullanabilmektedirler. Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, kredi başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin banka kredi puanı uygun olması durumunda banka şubelerine gitmeden mobil uygulamalar üzerinden yapacakları tüm kredi başvuruları, gelir belgesiz ve masrafsız ödeneceği açıklandı. bankanın resmi internet sitesine girerek güncel kredi faiz oranlarını öğrenebilirsiniz.