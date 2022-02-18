TC Kimlik Numarasına Emekli Olan Kişilerin 12.000 TL Ödeme Yatıyor! Hem Devlet Hem Banka Destekli Olacak 

TC kimlik numarası üzerinden emekli olan vatandaşlar için 12000 TL'ye kadar ödeme yatacağı haberi geldi. Tc Kimlik numaranız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, 12000 TL'ye kadar hemen ödeme alabilirsiniz. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar da 36 ay vadeli, emekli kredisi haricinde destek kredisi olarak 12000 TL nakit kredi kullanabilir. Emekli olan vatandaşlar, kredi kullanmak istiyorlarsa, başvuru yapacakları banka üzerinden emekli maaş alması şarttır.

Ziraat Bankası

Bir kamu bankası ve emekli Bankası olarak vatandaşların her zaman ilk tercih ettiği bankaların başında gelen Ziraat Bankası, emekli maaşını kendi bankasından alan vatandaşların kimlik numaraları üzerinden yapmış olduğu, sorgulama sonrasında, 12 bin TL kredi ödemesi veriyor.

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar, daha önce bir bankadan kredi kullansalar bile hızlı bir şekilde başvurularını gerçekleştirerek, bu bankanın yapmış olduğu kredi kampanyasına katılarak, 36 ay vadeli nakit kredi kullanabiliyor. Size en yakın Ziraat Bankası şubesinden ve internet sitesi üzerinden istediğiniz zaman başvurunuzu gerçekleştirebilir ve hemen ne kadar sonuç aldığınızı görebilirsiniz.

Halkbank

Kamu bankası olan Halkbank, emekli olan vatandaşların kendi bankası üzerinden emekli maaş almaları durumunda 12000 TL'ye kadar hemen kredi ödemesi vereceğini açıkladı. Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar, 12000 TL ve üzerinde ihtiyaç kredileri kullanmak istiyorlarsa banka şartlarına uygun olması ile birlikte hemen kredi onayını alabilecek. Halkbank şubelerinden ve Halkbank'ın müşteri hizmetleri numarası üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusu ile birlikte vatandaşlar, hızlı bir şekilde banka üzerinden kredi bulunabilecektir.

Nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde alacakları bu kredi ile birlikte istedikleri zaman bankanın diğer kredi kartı ve nakit avans kampanyalarına da katılabilir. Emekli maaşını Halkbank'a taşıyor, vatandaşlar, 2500 TL ve üzerinde emekli maaş alması durumunda 750 TL'ye varan emekli promosyon alabiliyor. 2500 TL ve altında emekli maaş alan vatandaşlar ise emekli promosyonu olarak bankadan 625 TL ödeme alıyor. Kampanya detaylarını öğrenmek istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için ve faiz oranlarını öğrenmek için bankanın resmi internet sitesine giriş yapabilirsiniz.