TC kimlik numarasına 99.000 TL ödeme yatacak! Başvurular başladı

Kimlik numarası üzerinden Yapı Kredi Bankası ve Akbank tarafından başlatılan kredi kampanyasına katılarak nakit kredi kullanacak olan kişilere 99000 TL kredi ödemesi verileceği açıklandı. Kimlik numarası üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız ve başvurunuzu bu bankalar üzerinden yapmak istiyorsanız sizlerde işlemlerinizi gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanabilirsiniz ve nakit kredi kullanmak istiyorsanız da bankaya gitmeden SMS atabilirsiniz. Akbank ve Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan bu kampanyada ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanacak olan tüm vatandaşlar için kredi işlemleri 5 dakika içerisinde sonuç verilerek yapılmaktadır.

Kimlik numarası üzerinden kredi başvurusu nasıl yapılır?

Banka müşterisi olan vatandaşlar, kredi başvurularını, bankaların mobil uygulamaları üzerinden 7 24 yapabiliyor. Banka müşterisi olan tüm vatandaşlar, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak istiyorlarsa, şubelere gitmeden işlemlerini gerçekleştirebilirler. Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi onayı alabileceğiniz ve onaylanan tutarda hemen aynı gün içinde hesabınıza yaptırabileceğiniz bu kampanyalara katılacak olan tüm vatandaşların maaş müşterisi olması durumunda daha düşük faiz oranlarıyla kredi alacağında söylemek istiyoruz.

Akbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderebilir veya banka müşterisi olan kişiler, Akbank Direkt uygulaması üzerinden işlem yapabilmektedir. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz ihtiyaç kredisi başvurularında, onaylanan tutar hesaplarınıza yatırılarak kullandırılır ve onaylanan bu tutar, hesaplarına yatıran bütün vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir.

Sms ile kredi başvurusu yapabileceğiniz bir diğer banka ise Yapı Kredi Bankası olarak biliniyor. 99000 TL 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler, Yapı Kredi Bankası, SMS Kredi servisiyle birlikte başvurularını gerçekleştirebilir veya bankanın resmi internet sitesi üzerinden işlem yapabilir.