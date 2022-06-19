TC Kimlik Numarasına 6500 TL Ödeme Yattı! 19 Yaş Üzeri Alıyor

Kimlik numarası üzerinden 6500 TL'ye kadar ödeme almak isteyen vatandaşlara Yapı Kredi Bankası ve Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyası olarak ödemeler internet bankacılığı üzerinden mobil uygulama üzerinden yapılacak. Sizler de TC kimlik numaranız üzerinden sorgulamanızı gerçekleştirdikten sonra 6500 TL onay alıp almadığınızı öğrenebilir 2 bankanın başlatmış olduğu bu Kredi kampanyasına katılarak 36 ay vadeli 6.500 TL kredi kullanabilirsiniz.

Qnb Finansbank ve Yapı Kredi Bankası resmi internet siteleri üzerinden yapılan duyuruda banka kredi puanı 1500 lira üzerinde olan vatandaşların kimlik numaraları üzerinden gelir belgesiz olarak kredi onayı alacakları bu kampanya sms ile başvuru yapılarak da sorgulanabilmektedir.

Qnb Finansbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu nasıl yapılır?

Qnb Finansbank özel bankalar arasında en hızlı ve kolay bir şekilde Kredi imkanı sağlayan bankaların başında gelmektedir. Qnb Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız t.c kimlik numaranızı 50-30 numarasına mesaj atarak ihtiyaç kredisi kullanabilir onaylanan tutarı 36 ay vadeye kadar hemen hesabınıza yatırabilirsiniz. Qnb mobil uygulaması üzerinden hesabınıza yatırabileceğiniz 6500 TL ödemelerdi ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapma imkanı banka sizlere sunmaktadır.

Yapı Kredi Bankası üzerinden 6500 TL ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

T.c kimlik numarası üzerinden 6500 TL'ye kadar ödeme almak isteyen vatandaşlara Yapı Kredi Bankası da hızlı bir şekilde işlem yaparak Kredi imkanı sunmaktadır. Cep telefonunuzun SMS kısmına girerek bireysel yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın aylık gelirinizi yazarak 44 11 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka sizlere hemen 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu vermektedir.

Gelir belgesiz olarak düşük limitlerde kredi onayı alabileceğiniz Yapı Kredi Bankası uygun faiz oranları ile kredi kullanacak olan kişilere 36 ay vadeye kadar işlem yapmaktadır. Yapı Kredi Bankası şubelerinden Yapı Kredi Bankası müşteri hizmetleri numarası üzerinden ve bankanın resmi internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da TC kimlik numaranız üzerinden kredi başvurunuzu yapabilir sonucunu aynı gün içinde öğrenerek ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.