TC Kimlik Numarasına 5500 TL Ödeme Yattı! Son Dakika Haberi Geldi!

Tc kimlik numarası üzerinden 5500 TL'ye kadar ödeme almak isteyen vatandaşlara son dakika haberi geldi. Tc Kimlik numaranız üzerinden sizlerde başvurularınızı gerçekleştirmeniz halinde ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, 5500 TL'ye kadar verilecek olan ödemelerden faydalanabilirsiniz.

Emekli olan kişiler ile birlikte sigortalı olarak çalışan vatandaşların bireysel İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmaları durumunda 5500 TL'ye kadar ödemeler gelir belgesiz 36 ay vadede banka şubelerine gelmeden hesaplara yatırılarak ödenmektedir.

Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama sonrasında kredi başvurusunu gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara banka hemen aynı gün içinde ödeme yapıyor. Kimlik numarası üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için yapılan bu işlemlerde ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere kimlik numarası üzerinden yapılan sorgulama sonrasında kredi puanı 1500 üzerinde olması isteniyor.

Denizbank, TC kimlik numarası üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşları SMS ile kredi imkanı sağlıyor.

Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, kredi başvurusunda bulunmak isteyen tüm vatandaşlar için uygun faiz oranları ile birlikte kredi ödemesi gerçekleştireceğini açıkladı. Sms ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazıp boşluk bırakıp doğum tarihinizi yazarak, 32 80 numarasına gönderin.

Akbank, yapmış olduğu kampanyada direkt uygulaması üzerinden kredi verecek.

Akbank, nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için başlattığı yeni kampanyada direkt uygulamasına giriş yaparak, kredi imkanından faydalanacak olan tüm vatandaşlara uygun faizlerle ödeme yapacağını açıkladı. Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız sizlerde kimlik numaranız üzerinden başvurunuzu yaparak hızlı bir şekilde ödeme alabilirsiniz.