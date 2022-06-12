TC kimlik numarasına 43.000 TL ödeme yatıyor! Başvuru yapmak lazım mı?

43000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyası başvurusunda bulunacak olan vatandaşların kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulamalar ile birlikte vatandaşlara 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi imkanı sunulmaya devam ediyor. Ekonomik sıkıntı yaşayan ve paraya ihtiyacı olan vatandaşların başvurularını gerçekleştirmiş olduğu özel bankalar ve kamu bankaları üzerinden sizler de 43000 TL'ye kadar kredi kampanyasına başvurunuzu gerçekleştirebilecek ve 36 ay vadeli uzun ödeme tablolarıyla birlikte kredi imkanından faydalanabileceksiniz. Düşük faiz oranları ile kullanabileceğiniz bu kredi kampanyalarına özel bankalar ile birlikte kamu bankaları, sizlere destek verirken, bazı bankalar, şubelere gelmeden mobil uygulamalar üzerinden sizlere internet bankacılığı kredisi imkanı sunmaktadır.

Banka kredi puanına göre, işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu ihtiyaç kredilerinde, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşların banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olması durumunda düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi kullanabileceğini söyleyebiliriz. Banka şartlarına uygun olan vatandaşlara ayrıca diğer bankadaki olan borçlarını kapatmak istiyorlarsa o almış oldukları ihtiyaç kredisi içinden banka kredi borç kapatmasını yapabilir ve rahat bir nefes alarak tek bir yerde ödeme kolaylığı sağlayabilirler. Kredi başvuruları genellikle banka şubeleri üzerinden yapılırken bazı bankaların internet bankacılığını bazı bankaların ise internet sitesini kullanarak da kredi başvurusunda bulunabilecek ve sonucunuzu 5 dakika içerisinde öğrenebileceksiniz.

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, banka şubelerine giderek, kimlikleri ve gelir, belgeleriyle birlikte işlemlerini kolay birşekilde yapabiliyor.

QNB Finansbank, İhtiyaç Kredisi

QNB Finansbank üzerinden TC kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndererek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. QNB Finansbank üzerinden ayrıca mobil uygulamayı kullanacak olan vatandaşlar da kredi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirebilir.

Akbank İhtiyaç Kredisi

Akbank üzerinden mobil uygulama aracılığıyla kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara Akbank Direkt uygulamasını kullanarak kredi başvurusunda bulunabiliyor. Akbank ayrıca cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da sizlere kredi imkanı sağlıyor. 43000 TL kredi başvurusu için kredi yazıp boşluk bırakıp, kimlik numaranızı 44 25 numarasına göndermeniz yeterli.

Denizbank İhtiyaç Kredisi

Denizbank üzerinden kredi başvurusunda bulunarak, işlemlerine gerçekleştirecek olan vatandaşlar SMS atarak, kredi onay alabiliyor. Cebimde kredi kampanyasına katılmak için kredim yazın boşluk bırakın ve TC Kimlik Numaranız: 32 80 numarasına gönderin.