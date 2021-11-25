TC Kimlik Numarasına 4000 TL Para Yatmış Olabilir, Bankalar Açıklama Yaptı, Almayanlar Var

Ekonomik sıkıntı yaşayan kişilerin başvuru yaptıkları bankalar sürekli olarak güncel kampanyalar yaparak kişilerin acil ihtiyaçlarını karşılamak istemektedirler. Kampanyalarda özellik ve banka şubelerine gitmeden bu bir uygulama üzerinden ve internet üzerinden hesabınıza para aktarabiliyorsunuz. T.c. kimlik numaranız üzerinden 4000 TL'ye kadar da ödeme almak isteyen kişiler bazı bankaların yapmış oldukları bu kampanyalara hemen başvuru yaparak hesaplarına 4000 TL ödeme alabiliyor. Verilen 4000 TL ödeme İhtiyaç Kredisi olarak sunulacağı için ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme toplamda 36 ay vadeye kadar ödeme yapabileceğiniz bir nakit destek kampanyasıdır. Başvuru yapacak olan kişiler için belirtilen şartlara uygun olması yeterli olur.

Qnb Finansbank

Qnb Finansbank tarafından yapılan kampanya da ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler t.c. kimlik numarasını 5030 numarasına mesaj olarak gönderirse hızlı bir şekilde başvuru yapabilecek. Bankada hesabı olan kişiler ise t.c. kimlik numarasını 5030 numarasına mesaj olarak gönderdikten sonra eğer onay alırsa banka şubesine gitmeden mobil uygulama üzerinden hesabına parayı yatırabilecek. Düşük faiz oranları ile işlem yapacağınız qnb Finansbank sizlere 36 ay vadeye kadar işlem yapıyor.

Yapı Kredi Bankası

Yapı Kredi Bankası üzerinden de 4000 TL ve üzerinde ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Bankanın hesabı olan müşteriler Yapı Kredi Bankası mobil uygulamasını kullanarak 4000 TL 36 ay vadeli kredi için şubelere gitmesine gerek kalmayacaktır. Yapı Kredi Bankası 4000 TL ve üzerinde ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte anında kredi imkanı sunmaktadır. Banka şubesinden ve bankanın resmi internet sitesi üzerinden de başvuru yapabileceğiniz gibi 44 11 numarasına mesaj atarak ben başvuru yapabiliyorsunuz.

ING bank

ING bank üzerinden de başvuru yapmak isteyen vatandaşlar bankanın resmi internet sitesine girerek buradan Kredi başvurusunda bulunabilir. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan kredi başvurusu sonrasındaki onay alan vatandaşlar ihtiyaç kredisi başvuru formuna yazmış oldukları banka şubesinden gelir belgesiz olarak kredi kullanabilir. ING bank 4000 TL kredi kampanyasında 36 ay vade ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yaparken kredi faiz oranlarını kişilerin kredi puanına göre değerlendirmektedir.